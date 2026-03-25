Karina Wagner und Steffen Vogenos "kleiner Mann" ist geboren

Karina Wagner (30) und Steffen Vogeno dürfen sich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes freuen. Ihr Sohn ist auf die Welt gekommen, wie Steffen jetzt in seiner Instagram-Story mitteilte. Mitten in der Nacht verkündete der frischgebackene Papa die frohe Botschaft: "Der kleine Mann ist da, Mama geht es auch gut. Beide ruhen sich jetzt aus und lernen sich kennen." Zuvor hatte der Realitystar seine Follower stundenlang während Karinas Wehen auf dem Laufenden gehalten und sie so hautnah an dem aufregenden Ereignis teilhaben lassen. Die beiden Reality-TV-Stars hatten die Geburt ihres ersten Kindes gemeinsam erwartet.

Über die frischgebackene Mama fand Steffen rührende Worte. "Ich bin so stolz auf meine tapfere Frau", schrieb er in seiner Story und zeigte damit seine Bewunderung für Karina. Zu seiner Nachricht teilte er außerdem ein berührendes Foto, auf dem die kleine Hand des Sohnes im Krankenhausbett zu sehen ist. Das Bild gibt einen ersten, zarten Einblick in das neue Familienglück des Paares, ohne dabei zu viel zu verraten. Weitere Details über den kleinen Neuankömmling, wie etwa seinen Namen oder das genaue Geburtsdatum, behielten die beiden bislang noch für sich.

Bereits vor der Geburt hatte Karina immer wieder offen über die Herausforderungen der letzten Schwangerschaftswochen gesprochen. In einer ihrer Storys erzählte sie ehrlich: "Ich kann auch einfach nicht mehr." Besonders der Schlafmangel und die starken Wassereinlagerungen machten der ehemaligen Make Love, Fake Love-Lady zu schaffen. "Ich schlafe wahrscheinlich schon seit 23 Wochen nicht mehr, weil mein Bauch einfach so groß ist", berichtete sie. Trotz aller Beschwerden war die Vorfreude auf den kleinen Sohn am Ende aber größer als die Strapazen: "Wir wollen ihn jetzt auch einfach kennenlernen. Einfach sehen."

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025

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Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit