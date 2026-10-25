Nächste OP für Lindsey Vonn: Comeback rückt in weite Ferne

Für Lindsey Vonn (42) rückt das erhoffte Ski-Comeback erneut in weite Ferne. In rund zweieinhalb Wochen muss sich die US-Amerikanerin einer weiteren Operation unterziehen. Untätig ist sie bis dahin jedoch keineswegs: Auf Instagram gewährt Lindsey ihren Followern Einblicke in ihre intensive Vorbereitung auf den Eingriff. Statt sich zu schonen, arbeitet sie derzeit im Kraftraum und absolviert unter anderem Kniebeugen und leichte Sprünge. Damit verfolgt sie ein klares Ziel: Vor der OP möchte die Wintersportlerin möglichst viel Kraft und Muskelmasse aufbauen, um körperlich bestmöglich für die anschließende Reha gerüstet zu sein. Ein baldiger Einsatz im Weltcup ist dennoch kaum vorstellbar. Dass Lindsey im Kader des US-Teams geführt wird, sorgte zwar kurz für Hoffnung bei ihren Anhängern – ein Start in der nun in Sölden beginnenden Weltcupsaison gilt angesichts des bevorstehenden Eingriffs und der langen Genesungsphase allerdings als nahezu ausgeschlossen.

Grund für die erneute Operation ist Lindseys folgenschwerer Sturz bei den Olympischen Spielen in Norditalien im Februar 2026. Dabei zog sie sich einen komplizierten Bruch des linken Schienbeins zu. Wegen der schweren Verletzung musste die viermalige Gesamtweltcupsiegerin bereits mehrfach operiert werden. Die Genesung zieht sich entsprechend in die Länge. Dass sie irgendwann wieder auf Skiern stehen will, hat die Sportlerin bereits deutlich gemacht. Ob auch eine weitere Rückkehr in den professionellen Rennsport möglich sein wird, ist bislang allerdings offen. Im April hatte Lindsey die Saison 2027/2028 als frühestmöglichen Zeitpunkt für ein mögliches Wettkampfcomeback genannt. Bis dahin liegt noch ein langer Rehaweg vor ihr – und der nun anstehende medizinische Eingriff.

Wie mühsam ihr Weg zurück ist, zeigt Lindsey weiterhin regelmäßig in den sozialen Medien. Dort lässt sie ihre Follower immer wieder an ihrem Rehatraining teilhaben. Auch wenn zunächst der nächste medizinische Eingriff ansteht, arbeitet sie schon jetzt konsequent an einer möglichst guten körperlichen Ausgangslage für die Zeit danach. Das aktuelle Krafttraining dient daher noch nicht der unmittelbaren Rückkehr auf die Rennpiste, sondern vor allem der kommenden Genesungsphase. Ob Lindsey am Ende tatsächlich noch einmal bei einem Weltcuprennen an den Start gehen kann, bleibt ungewiss.

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Sportlerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Profi-Athletin Lindsey Vonn trainiert im Juni 2026 nach ihrer schweren Verletzung ganz ohne Hilfsmittel auf einer weichen Sportmatte und lacht.