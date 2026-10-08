Trotz Horrorsturz: Lindsey Vonn zurück im A-Team der USA

Mit dieser Entscheidung dürften nur wenige gerechnet haben: Lindsey Vonn (41) wurde vom US-amerikanischen Skiverband für das A-Team der Saison 2026/27 nominiert. Auf X veröffentlichte der Verband seinen neuen Kader, in dem die 41-jährige Skilegende neben anderen Spitzenathletinnen wie Mikaela Shiffrin (31) aufgeführt wird. Besonders überraschend kommt die Nominierung angesichts der schweren Verletzung, die Lindsey erst bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina erlitten hatte. Nur wenige Sekunden nach dem Start war die Amerikanerin gestürzt und hatte sich dabei einen komplizierten, mehrfachen Schienbeinbruch zugezogen. Ihr verletztes Bein musste daraufhin mithilfe eines äußeren Fixateurs stabilisiert werden. Ob die ehemalige Olympiasiegerin trotz ihrer Berufung ins Nationalteam tatsächlich noch einmal bei einem Skirennen antreten wird, bleibt allerdings ungewiss.

Bevor Lindsey überhaupt an eine mögliche Rückkehr auf die Skipiste denken kann, muss sie sich zunächst einer weiteren Operation unterziehen. Im November soll das Metall aus ihrem Bein entfernt werden. Gleichzeitig steht die Behandlung ihres gerissenen Kreuzbandes an. Anschließend erwartet die 84-fache Weltcupsiegerin nach eigenen Angaben "weitere neun Monate bis zur Genesung". Ihre Aufnahme ins A-Team ist somit keineswegs eine Garantie dafür, dass sie während der kommenden Saison tatsächlich Rennen bestreiten wird. Ihr Vater Alan Kildow hatte unmittelbar nach der Operation infolge des Olympia-Unfalls sogar deutlich gemacht, dass er eine erneute Rückkehr seiner Tochter in den Wettkampfsport ausschließt. "Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere. Es wird keine weiteren Skirennen für Lindsey Vonn geben – solange ich dabei ein Wort mitzureden habe", erklärte er gegenüber Associated Press. Die Sportlerin selbst hat bislang jedoch offengelassen, ob ihr Auftritt in Cortina tatsächlich ihr letztes Rennen gewesen ist.

Dass Lindsey selbst nach schweren Rückschlägen noch einmal in den professionellen Skisport zurückfindet, hat sie bereits in der Vergangenheit bewiesen. Nach zahlreichen Verletzungen hatte sie 2019 zunächst ihre Karriere beendet. Doch nachdem ihr eine Teilprothese im rechten Knie eingesetzt worden war, entschied sie sich 2024 für ein überraschendes Comeback im alpinen Skiweltcup. Durch ihren folgenschweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen geriet ihre sportliche Zukunft erneut ins Wanken. Mit der jetzigen Nominierung bleibt zumindest die Möglichkeit bestehen, dass Lindsey eines Tages wieder an den Start geht. Wann und ob es tatsächlich zu einem weiteren Comeback kommt, ist derzeit jedoch noch völlig offen.

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Getty Images Lindsey Vonn im August 2026

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026

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Getty Images Lindsey Vonn reagiert beim Abfahrtstraining der Winterspiele Milano Cortina 2026 in Cortina d’Ampezzo