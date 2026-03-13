Bandelt Tom Brady etwa mit Scooter Brauns Ex-Frau an?

Tom Brady (48) sorgt schon wieder für jede Menge Gesprächsstoff in Hollywood. Der frühere Football-Star wurde jetzt bei einer Party mit Yael Cohen Braun gesichtet – der Ex-Frau von Musikmanager Scooter Braun (44). Wie Insider gegenüber dem Portal Page Six berichten, nahmen beide kürzlich an der Geburtstagsfeier des ehemaligen NFL-Stars Tony Gonzalez (50) in Los Angeles teil. Gastgeber des glamourösen Fests waren Amazon-Chef Jeff Bezos (62) und seine Partnerin Lauren Sánchez (56). "Sie saßen an der Bar eng zusammen", verriet eine Quelle dem Portal.

Besonders pikant: Nach der Party verließen Tom und Yael die Veranstaltung gemeinsam. Ein Sprecher des 48-Jährigen wollte sich zu den Gerüchten allerdings nicht äußern. Erst vor wenigen Wochen wurde der frühere Quarterback noch mit der Influencerin Alix Earle (25) in Verbindung gebracht. Die beiden wurden zusammen während der Silvesterfeiertage in St. Barts gesehen und im Februar bei einer Super-Bowl-Party in Nordkalifornien beobachtet, bei der Tom seine Arme um Alix gelegt haben soll.

Tom und Supermodel Gisele Bündchen (45) ließen sich 2022 nach 13 Ehejahren scheiden. Seitdem wurde der siebenfache Super-Bowl-Champion immer wieder mit verschiedenen Frauen in Verbindung gebracht. Neben Alix wurde er unter anderem auch mit Model Irina Shayk (40) und Schauspielerin Sydney Sweeney (28) gesehen. Mit Sydney tanzte er im vergangenen Sommer bei der Hochzeit von Jeff und Lauren in Italien. Über sie gibt es auch eine indirekte Verbindung zu Scooter Braun: Die Schauspielerin lernte den Musikmanager ebenfalls bei der Hochzeit kennen und datete ihn später in den USA. Yael wiederum war von 2014 bis 2021 mit Braun verheiratet, bevor sich das Paar nach sieben Ehejahren trennte und er später die Scheidung einreichte.

Getty Images Tom Brady bei einem NFL-Spiel in Seattle

Getty Images Yael Cohen und ihr Ex-Mann Scooter Braun bei einer Veranstaltung 2019

Getty Images Alix Earle 2026