In Doku: Tennisstar Rafael Nadal feiert Netflix-Premiere

In der historischen Madrider Sportstätte Beti Jai hat Rafael Nadal (39) jetzt die Weltpremiere seiner vierteiligen Netflix-Dokumentarserie "Rafa" gefeiert. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger erschien dabei nicht allein: An seiner Seite standen seine Eltern Sebastián und Ana Maria sowie sein langjähriger Onkel und Trainer Toni Nadal und sein letzter Coach Carlos Moyá. Auch US-Talkshow-Host Seth Meyers (52) sowie weitere prominente Gäste waren bei der Veranstaltung dabei. Die erste Episode der Dokureihe wurde direkt vor Ort gezeigt und erhielt laut einem offiziellen Statement, das Deadline vorliegt, "langen stehenden Applaus von den Anwesenden bei einer Premiere voller Emotionen und Feierlichkeit."

Die Serie, die am 29. Mai auf der Streaming-Plattform erscheint, wurde von dem Oscar-nominierten Regisseur Zach Heinzerling inszeniert. Sie dokumentiert die letzte Phase von Rafaels Tenniskarriere, da die Dreharbeiten im Jahr 2024 stattfanden – kurz bevor der Spanier im Alter von 38 Jahren seinen Rücktritt bekannt gab. In der Dokureihe kommen neben seinen engsten Vertrauten auch seine beiden größten Rivalen zu Wort: Roger Federer (44), Gewinner von 20 Grand-Slam-Titeln, und Novak Djokovic (39), der 24 Grand-Slam-Titel sein Eigen nennt.

Gegenüber dem Newsportal erklärte Rafael, warum er sich erst jetzt zu einem solchen Projekt durchringen konnte: "Ich habe es während meiner Tenniskarriere viele Male abgelehnt. Ich habe mich genau jetzt dafür entschieden, weil ich wahrscheinlich die richtigen Leute dafür gefunden habe." Vor allem das Wohlbefinden seiner Nächsten sei ausschlaggebend gewesen: "Ich lehnte es ab, nicht meinetwegen, sondern besonders, um die Menschen, die neben mir stehen, nicht zu belästigen – Familie, Teamkollegen, alle."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rafael Nadal, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rafael Nadal mit Roger Federer, Novak Djokovic und Andy Murray, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rafael Nadal beim Davis Cup 2024