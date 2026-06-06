Darum hält Tennisstar Rafael Nadal seine Familie streng raus

Rafael Nadal (40) hat seine Familie jahrelang konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten – und erklärt jetzt im Magazin People, warum. Der Tennis-Superstar, der 2024 seine aktive Karriere beendete, lebte während seiner gesamten Profilaufbahn mit seiner Frau María Francisca "Mery" Perelló (37) abgeschirmt auf Mallorca. Gegenüber dem Magazin spricht er nun anlässlich seiner neuen Netflix-Dokuserie "Rafa" offen darüber, wie ihm diese Entscheidung geholfen hat, ein normales Leben zu führen. "Auf irgendeine Weise habe ich sie alle vor dieser Welt geschützt, und ich glaube, sie waren so glücklicher", sagt der 40-Jährige im Interview. "Auf persönlicher Ebene war ich auch glücklicher, weil ich zu Hause ein sehr privates Leben führen konnte."

Die vierteilige Netflix-Doku, die Ende Mai erschienen ist, gibt erstmals seltene Einblicke in Rafaels Privatleben und sein Zuhause mit Mery und den gemeinsamen Söhnen. "Meine Familie zog es vor, sich von all dieser Aufmerksamkeit etwas fernzuhalten", erklärt er gegenüber People. Dank dieser Haltung konnte er nach der Rückkehr aus dem Tenniszirkus "ein sehr normales Leben" führen. Die Dokuserie, die von Emmy-Gewinner Zach Heinzerling gedreht wurde, beleuchtet zudem seine gesamte Karriere – von den Anfängen bis zum Karriereende.

Rafael und Mery lernten sich bereits in der Jugend auf Mallorca kennen und waren 14 Jahre ein Paar, bevor sie im Oktober 2019 heirateten. Ihr erster Sohn Rafael Jr. kam 2022 zur Welt, ihr zweiter Sohn Miquel folgte im Jahr 2025. Im Ruhestand genießt der frühere Weltklassespieler nun die Zeit mit seinen Kindern besonders bewusst. "Ich liebe es, Vater zu sein", sagt er gegenüber People. "Es ist eine tolle Erfahrung – eine der besten. Ich bringe sie besonders gerne morgens zur Schule und hole sie nachmittags wieder ab." Neben der Familie ist er weiterhin in seiner Tennisschule und seiner philanthropischen Stiftung aktiv.

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Getty Images Rafa Nadal bei der Weltpremiere von "Rafa" im Beti Jai Madrid, 20. Mai 2026

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Getty Images María Francisca Perelló und Rafael Nadal, April 2024

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Getty Images Rafael Nadal, Mai 2025