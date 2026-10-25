Ein Jahr nach Darcis Tod berührt Holly Hagan ihre Fans

Ein Jahr ist vergangen, seit Holly Hagan (34) ihre kleine Schwester Darci Rose Gibson verlor. Die Reality-TV-Bekanntheit widmete der Verstorbenen nun auf Instagram bewegende Worte. "Ein Jahr ohne dich. Wir lieben und vermissen dich so sehr, Darci xxx", schrieb sie. Darci war im Oktober 2025 nach einem Abend in Manchester im Alter von nur 19 Jahren gestorben. Eine versehentliche Überdosis Crystal-MDMA hatte zu einem Multiorganversagen geführt. Neben ihrer Trauer rückt Holly aber noch etwas anderes in den Mittelpunkt ihrer emotionalen Botschaft: Darcis Organspende. Das Herz der 19-Jährigen wurde nach ihrem Tod einem fremden Menschen transplantiert und rettete damit ein Leben. Für Holly ist der erste Todestag deshalb nicht nur mit unermesslicher Trauer verbunden, sondern auch mit dem Gedanken an Darcis außergewöhnliches Vermächtnis.

In ihrem bewegenden Posting erinnert sich Holly auch an die quälenden Stunden vor dem Eingriff. Während die Ärzte prüften, ob Darcis Herz für eine Transplantation infrage kam, nach einem passenden Empfänger suchten und in zwei Untersuchungen keinerlei Hirnaktivität mehr feststellen konnten, nahm die Familie den Herzschlag der 19-Jährigen auf, um ihn in einen Teddybären einzubauen, der den Eltern Trost spenden sollte. Holly besorgte ihrer Schwester zudem einen bequemen, warmen Schlafanzug und fotografierte ihre Tattoos. Besonders bewegte die Angehörigen eine Tätowierung mit den Worten "Lebe dort, wo dein Herz Leben findet". Kurz darauf sollte Darcis Herz tatsächlich im Körper eines anderen Menschen weiterschlagen. Nach der erfolgreichen Operation saß Holly nach eigenen Angaben spätabends auf dem Boden ihres Hauswirtschaftsraums. Dort betete sie für den unbekannten Empfänger und versuchte gleichzeitig, den Tod ihrer Schwester zu begreifen. "Aber es war nicht nur der Tag, an dem du gestorben bist, es war der Tag, an dem du ein Leben gerettet hast ... der Tag, an dem du zugleich eine Heldin und ein Engel wurdest", schildert Holly ihre widersprüchlichen Gefühle an diesem tragischen Abend.

Darcis Andenken ist bis heute ein fester Teil des Familienalltags. Man spreche jeden Tag über sie, erklärte Holly – etwa beim Anblick eines Schmetterlings oder wenn ihr Sohn AJ seine Minions-Socken anzieht. Auch bei König der Löwen sei die Tante präsent: AJ frage dann, ob Darci gemeinsam mit Mufasa im Himmel sei. An ihre Schwester gerichtet verspricht die Reality-TV-Bekanntheit: "Ich werde nicht zulassen, dass dich irgendjemand vergisst, mein kleines Mädchen!" Unter dem emotionalen Beitrag erhält Holly viel Zuspruch von Freunden und ihrer Familie. Ihr Ehemann Jacob Blyth schrieb: "Die stärkste Frau, die ich kenne. Ich liebe dich sehr." Auch Hollys Geordie Shore-Kolleginnen meldeten sich zu Wort. Sophie Kasaei (36) bezeichnet Darci in ihrem Kommentar als einen Engel, der über Holly und ihre Familie wache. Chloe Ferry (31) sendet der trauernden Familie ebenfalls ihre Liebe und zeigt damit ihre Unterstützung zum schweren Jahrestag.

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Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrer kleinen Schwester Darci

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Instagram / darciirosee Darci Rose und ihre Schwester Holly Hagan

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Getty Images Holly Hagan, November 2021