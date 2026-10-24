Erster "Children's Earthshot": William weiht seine Kids ein

Vor seiner geplanten Reise nach Indien hat Prinz William (44) seine drei Kinder höchstpersönlich ins Vertrauen gezogen: Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) wissen bereits, was ihr Vater dort vorhat. Der Thronfolger erklärte ihnen, wie junge Menschen künftig stärker in sein Umweltprojekt eingebunden werden sollen, wie der Mirror berichtet. Rund um die Earthshot-Preisverleihung in Mumbai gibt es erstmals einen sogenannten "Children's Earthshot". Das neue Format soll Kinder dazu motivieren, eigene Lösungen für Umweltprobleme zu entwickeln und diese auch tatsächlich umzusetzen. Eine offizielle Aufgabe für George, Charlotte und Louis gibt es dabei nach aktuellem Stand allerdings nicht. Ebenso wurde bislang nicht angekündigt, dass die drei Royalkinder ihren Vater nach Mumbai begleiten werden. Ihre bisher bekannte Einbindung beschränkt sich somit auf den privaten Austausch mit William. Der Prinz gab ihnen vorab einen Einblick in die Idee und erklärte ihnen, wie Gleichaltrige an der Weiterentwicklung seines Projekts mitwirken können.

Herzstück des neuen Ablegers ist die "I CAN Earthshot Challenge", die sich an 9- bis 17-Jährige in Indien richtet. Rund eine Million junge Menschen an 15.000 Schulen in 24 Bundesstaaten wurden damit erreicht. Es ging dabei nicht nur darum, Bewusstsein zu schaffen – die Teilnehmer sollten selbst aktiv werden. 15 ausgewählte Teams reisen nun für zwei Tage mit Präsentationen und Workshops nach Mumbai. Die Siegerprojekte erhalten jeweils umgerechnet 1.800 Euro, um ihre Ideen weiterzuentwickeln. Die Einfälle reichen von einer Lösung für einen überfluteten Schulhof bis hin zum Kampf gegen Öl- und Feststoffverschmutzung im Fluss Godavari. Am Ende werden die Finalisten bei einer Kinderpreisverleihung im Museum of Solutions geehrt. Parallel dazu leitet William die große Earthshot-Preisverleihung, bei der insgesamt sechs Millionen Euro vergeben werden. Während seiner Reise sind außerdem Begegnungen mit Bollywoodstars und bekannten Persönlichkeiten aus dem Cricket geplant. Auch seine Frau Prinzessin Kate (44) wird bei dem Indien-Besuch erwartet.

Den Earthshot Prize hatte William 2021 erstmals verliehen. Sein Ziel: Ideen zur "Reparatur" des Planeten finden, finanziell fördern und in größerem Maßstab umsetzen. Als Vorbild diente ihm das Moonshot-Programm des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (†46), mit dem einst die Mondlandung vorangetrieben wurde. Die Initiative ist auf zehn Jahre angelegt und machte bereits in London, Boston, Singapur, Kapstadt und Rio de Janeiro Station. Unterstützung bekam das Projekt im Laufe der Jahre von zahlreichen prominenten Gesichtern – darunter Leonardo DiCaprio (51), Cate Blanchett (57), Matthew McConaughey (56), Sir David Attenborough (100) und die frühere neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern (46). Während junge Teilnehmer in Indien direkt an Lösungen arbeiten, erfahren seine Kinder daheim, wie das Umweltprojekt ihres Vaters weiterentwickelt wird. Ob sie später noch eine öffentliche Rolle beim "Children's Earthshot" oder bei der Preisverleihung in Mumbai übernehmen, ist bislang offen. Eine entsprechende Ankündigung gibt es derzeit nicht.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei The Earthshot Prize 2022

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Getty Images Ankunft der britischen Royals zu den Commonwealth Games 2026 in Glasgow