Freund verrät: So verbringt Marius Borg Høiby den Hausarrest

Luxus-Arrest statt Gefängniszelle: Seit Juli verbüßt Marius Borg Høiby (29) seine Untersuchungshaft nicht im Gefängnis, sondern per elektronischer Fußfessel auf dem royalen Anwesen Skaugum. Da sein Bewegungsradius strikt begrenzt ist, verlegt sein Freundeskreis die Treffen kurzerhand zu ihm. Am Wochenende stattete ihm sein enger Vertrauter Danby Choi einen Besuch ab – im Gepäck eine Portion Sushi und Zeit für intensive Gespräche. Im Anschluss gab der Chefredakteur des Magazins Subjekt dem Blatt Se og Hør exklusive Einblicke in Marius' Alltag im Hausarrest. Dabei verriet er auch, womit sich Marius derzeit die Zeit vertreibt: Der Norweger hat offenbar alte Hobbys für sich wiederentdeckt und greift inzwischen wieder zu Pinsel und Farbe. Von dessen Talent zeigte sich Danby regelrecht begeistert. "Er hat viele alte Hobbys wieder hervorgeholt, etwa das Malen, und es war eine wahre Freude, darüber zu sprechen! Er ist überraschend gut. In ihm steckt ein Künstler", schwärmte er.

Die Stimmung bei dem Treffen beschrieb Danby als ausgesprochen gelöst. "Ich brachte etwas Sushi mit, und dann sprachen wir über das Leben. Wir haben Spaß und führen sehr gute Gespräche", erzählte er Se og Hør. Diesen privaten Moment konnten auch die User miterleben: Am Freitag, dem 23. Oktober, postete der Journalist einen Snapchat-Clip, der Marius beim ausgelassenen Spielen mit seiner Boxerhündin Ruth Doris zeigt. Im Netz stieß der Besuch allerdings keineswegs nur auf Gegenliebe – neben Zuspruch gab es auch eine Welle der Kritik. Danby verteidigte daraufhin die enge Verbindung zu seinem Kumpel und bezeichnete die beiden als "Freunde durch dick und dünn". Durch die elektronische Überwachung ist Marius bei sozialen Kontakten ohnehin darauf angewiesen, dass andere den Weg nach Skaugum auf sich nehmen.

Danby Choi ist in dieser brisanten Angelegenheit kein Unbekannter: Bereits im Februar sagte er im Prozess gegen Marius als Zeuge aus und sprach vor Gericht über dessen einstige Beziehung mit der Influencerin Nora Haukland. Laut Choi bestand seit 2022 eine enge Dreiecksfreundschaft, in der er für das Paar eine tragende Rolle einnahm. Nach den gerichtlichen Aussagen kam es jedoch zum Bruch mit Nora: Im April ließ sie gegenüber VG durchblicken, dass diese Freundschaft endgültig Geschichte ist. Danby erklärte dazu, er habe nichts Schlechtes über sie zu sagen, und wünschte ihr alles Gute. Marius selbst war im Juni unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen und Gewalt in einer nahen Beziehung zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Gegen mehrere Punkte legte er Berufung ein, auch die Staatsanwaltschaft fordert eine längere Strafe. Der neue Prozess vor dem Berufungsgericht Borgarting soll am 9. Februar 2027 starten und über 16 Verhandlungstage bis zum 5. März laufen.

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Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo, 9. September 2026

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Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo

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Instagram, Getty Images Nora Haukland und Marius Borg Høiby