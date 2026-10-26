Kein Baby mehr: So groß ist Aurora Ramazottis Sohn Cesare

Aus dem kleinen Baby ist längst ein richtiger Junge geworden: Cesare, der Sohn von Aurora Ramazzotti (29) und Goffredo Cerza (30), wirkt auf einer neuen Aufnahme, die der stolze Papa kürzlich auf Instagram teilte, schon erstaunlich groß. Auf dem Foto sitzt der Dreijährige auf einem Spielzeugmotorrad und liefert sich in der Wohnung offenbar ein kleines Wettrennen mit seiner Cousine. Bekleidet mit einem dunklen Shirt und einer bequemen Hose macht der Junge im Mini-Motorradsattel eine gute Figur, während sein Gesicht wie gewohnt von der Kamera abgewandt ist. Beide Eltern achten stets darauf, den Jungen auf Social Media lediglich von hinten zu zeigen.

Viele Worte verlor der stolze Papa zu dem privaten Moment nicht und ließ stattdessen den amüsanten Anblick für sich sprechen. Die Aufnahme zeigt deutlich, wie viel Freude der Nachwuchs an seinem kleinen Gefährt hat und wie groß der Junge in den vergangenen Monaten geworden ist. Öffentlich zu sehen war Cesares Hinterkopf zuvor vor allem auf den offiziellen Hochzeitsbildern seiner Eltern, die seine Mama Aurora nach dem gemeinsamen Jawort mit Goffredo im Netz veröffentlicht hatte. Der Nachwuchs durfte bei den Feierlichkeiten natürlich keinesfalls fehlen und war auf den Schnappschüssen mittendrin statt nur dabei.

Besonders ein Motiv der romantischen Trauung stach damals heraus: Darauf kuschelt sich Cesare eng in den Arm seines Vaters, während Goffredo seine frisch angetraute Frau verliebt ansieht. Die Aufnahme zeigt das Trio als glückliche kleine Familie an ihrem großen Tag und bildet damit einen warmen Kontrast zu dem neuen, ganz alltäglichen Moment auf dem Spielzeugmotorrad. Aurora selbst ist in Italien eine bekannte Größe, da sie als Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker (49) und Sänger Eros Ramazzotti (62) im Rampenlicht steht. Für Michelle bedeutet das Familienglück, dass sie mit Cesare bereits stolze Großmutter ist. Der Kleine kam im Frühjahr 2023 zur Welt und bescherte der beliebten Moderatorin damit im jungen Alter ihren ersten Enkel.

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Getty Images Aurora Ramazotti, Tochter von Michelle Hunziker

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kingcerz Aurora Ramazottis Sohn Cesare im Oktober 2026

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Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare