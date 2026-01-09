Flying Uwe gibt ein Update zu seinem Fett-werden-Experiment

Flying Uwe (38) hat sein außergewöhnliches "Fett-werden-Experiment" abgeschlossen und spricht nun über die belastenden Auswirkungen. Der Fitness-Profi hatte sich drei Wochen lang ausschließlich von Junkfood ernährt, was ihn sowohl körperlich als auch mental an seine Grenzen brachte. Im Promiflash-Interview erklärte Uwe: "Stimmung, Performance, Fokus, Schlaf, Immunsystem, Haut – alles hat gelitten. Ich habe das schon nach wenigen Tagen gemerkt." Die negativen Folgen waren so drastisch, dass ihm das Aufstehen am Morgen schwerfiel und er sich am liebsten im Bett vergraben hätte.

Mit dem Experiment wollte der Social-Media-Star nicht etwa einen gesünderen Lebensstil aufgeben, sondern vielmehr das Lebensgefühl vieler seiner Follower nachvollziehen, die mit schlechter Ernährung und Motivation kämpfen. "Ich habe verstanden, warum sich viele Menschen so schwer motivieren können – sei es für Sport oder die Arbeit", fasste er seine Erkenntnisse im Gespräch mit Promiflash zusammen. Mit einem einfachen, aber eindringlichen Bild brachte er das Ergebnis seiner Erfahrung auf den Punkt: "Es bringt nichts, wenn du in einen Ferrari Diesel reinschüttest." Nun hat der Fitnessexperte seinen Alltag wieder auf seine gewohnte, gesunde Ernährung und regelmäßigen Sport umgestellt.

Schon vor drei Wochen hatte der Fitness-Influencer mit seinem ungewöhnlichen Plan für Aufsehen gesorgt. Auf seinem YouTube-Kanal erzählte Uwe damals: "Ich will jetzt etwas sagen, was gegen alles geht, wofür ich stehe: Ich will fett werden." Er kündigte an, sich von Disziplin und gesundem Essen zu verabschieden und einen Alltag aus "Zocken, Fressen, Fressen, Zocken – den richtig dreckigen Lifestyle" zu leben. Schon nach kurzer Zeit spürte der Hamburger erste Auswirkungen. "Wer lebt so? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich fühle mich richtig schlecht", meinte der Social-Media-Star nach nur einem Tag Fast Food und dauerhafter Trägheit.

