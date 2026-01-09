So schätzen LetsHugo und Uwe ihre Turmspringen-Chancen ein

Am 10. Januar geht es in Berlin hoch hinaus: Twitch-Streamer LetsHugo (22) und Sportler Flying Uwe (38) werden als Duo beim TV Total Turmspringen antreten. Doch wie sehen die beiden ihre Chancen? Im Gespräch mit Promiflash zeigt sich Uwe optimistisch: "Ich glaube, mit einem Häufchen Glück können wir es durchaus weit nach vorne schaffen", lässt er verlauten. Auch wenn sie offenbar nicht zu den Favoriten zählen, möchten sie sich auf keinen Fall unterschätzen lassen. LetsHugo hingegen scherzt: "Uns wurde gesagt, solange wir einen halbwegs sauberen Sprung landen, sollte das Finale kein Problem sein."

Doch wer gilt bei der Konkurrenz als die größte Herausforderung? Für Uwe ist die Antwort klar: Der ehemalige Turner Fabian Hambüchen (38) stelle mit seinen routinierten Bewegungen eine ernstzunehmende Gefahr dar. "Er kommt aus dem Turnen, für ihn sind viele Elemente nichts Neues", erklärt er. LetsHugo hingegen bleibt selbstbewusst und begeistert mit einem markanten Kommentar: "Wir sind die Goats." Mit dieser Einstellung wollen sich die beiden in die Herzen des Publikums und möglicherweise auf das Treppchen springen.

Auch Fabian hatte im Vorfeld keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit gelassen. Gemeinsam mit Ehefrau Viktoria, die ihn beim Training unterstützte, setzte der Sportler auf eine klare Strategie. "Vicky steht immer hinter mir und hält mich manchmal auch etwas zurück, wenn ich zu wilde Sachen ausprobieren will. Insofern habe ich spektakuläre und keine waghalsigen Sprünge vorbereitet", verriet Fabian. Seine Erfahrung aus dem Turnen und dem Turmspringen sah er als klaren Vorteil: "Ich denke, ich habe wieder gute Chancen, unter die ersten drei zu kommen."

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

Anzeige Anzeige

Instagram / letshugo Flying Uwe und LetsHugo

Anzeige Anzeige

Instagram / letshugo LetsHugo, Streamer

Anzeige Anzeige

Instagram / fabian.hambuechen Viktoria und Fabian Hambüchen