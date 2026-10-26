Katharina Eisenblut wünscht sich ein weiteres Baby mit Domi

Der Familienzuwachs ist noch nicht abgehakt: Katharina Eisenblut (32) und ihr Partner Dominic Höppner hoffen auf ein weiteres Kind. Bei einer sonntäglichen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, ob die Familie noch wachsen soll. "Ja, wir wünschen uns tatsächlich noch ein kleines Wunder", so Katharina. Sie verzichte bereits auf die Pille, weil sie das Präparat nie vertragen habe. Trotz etwa zwölf Monaten ohne Schutz sei ein positiver Test bislang ausgeblieben. Schuld daran dürfte ihre Erkrankung sein: "Durch meine Endometriose ist das bei mir leider nicht so einfach."

Dass Geduld gefragt ist, hat Katharina bereits erlebt: Bis Emilia, die im April 2025 geboren wurde, unterwegs war, vergingen fast zwei Jahre. Als die Sängerin im September 2024 die zweite Schwangerschaft verkündete, betonte sie, die Chance darauf sei äußerst gering gewesen. Entsprechend gelassen blickt sie nach vorn. Planen und Rechnen sollen dabei keine Rolle spielen: "Deshalb lassen wir es einfach auf uns zukommen. Wenn es passiert, wäre es wunderschön. Und wenn nicht, sind wir für unsere zwei Wunder unendlich dankbar." Gemeint sind Emilia und ihr älterer Halbbruder Emilio, Katharinas Sohn aus der Beziehung mit Niko Kronenbitter.

Die neue Gelassenheit hat eine Vorgeschichte. Schon im September 2025 hatte Übelkeit Katharina zum Schwangerschaftstest greifen lassen, und Domi wollte "schon immer drei Kinder". Anfang des Jahres fasste sie sogar eine Bauchstraffung für die Zeit nach dem dritten Kind ins Auge. Doch sie gestand auch, wie zäh der Weg zu Baby Nummer 3 ist: "Wir versuchen es geplant anzugehen, aber das Leben hält sich nicht an Kalender." Schließlich folgte der Bruch: Nach sieben erfolglosen Monaten zog sie einen Schlussstrich unter das Thema. Für sie war das ein harter Schnitt. Die ständigen negativen Tests hätten sie zermürbt. "Ich will nicht mehr warten. Nicht mehr hoffen." Dass sie ein halbes Jahr später wieder offen für ein drittes Baby ist, zeigt: Der Wunsch ist geblieben, nur der Erwartungsdruck scheint gewichen.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, August 2026

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Instagram / keepitlikedomi Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihrem Kind, Paris im September 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner mit seiner Tochter und Katharina Eisenbluts Sohn Emilio, August 2026