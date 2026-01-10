So läuft Turmspringen-Training bei Flying Uwe und LetsHugo

Am 10. Januar wagen sich Flying Uwe (38) und LetsHugo (22) an ein weiteres gemeinsames Abenteuer: Die beiden Streamer treten zusammen beim TV Total Turmspringen an. Im Promiflash-Interview geben sie ein Update, wie oft sie schon dafür trainiert haben. "Ehrlich gesagt, gar nicht so viel", gesteht Uwe und fügt hinzu: "Wir konnten bisher zweimal zusammen trainieren, weil jeder von uns natürlich sein eigenes Leben und Business hat. Haben aber auch noch Training in Berlin vor uns. Trotzdem gehen wir optimistisch rein." Der Social-Media-Star betont, dass er Hugo sowohl als Freund als auch als Partner gut einschätzen könne. Daher wisse er: "Wenn es darauf ankommt, ziehen wir beide durch."

Auch Hugo zeigt sich optimistisch. "Den Rest lernen wir vor Ort beim Training", sagt er lachend. Die größte Herausforderung sehe der 22-Jährige im "Timing", also dass sie beide "synchron sind". Dem stimmt sein Sprungpartner zu. "Die größte Herausforderung ist definitiv die Abstimmung. Turmspringen ist kein Sport, den man mal eben nebenbei macht. Vertrauen, Timing und Mut müssen passen – und genau daran arbeiten wir, so gut es eben geht", erklärt Uwe.

Die beiden Männer werden sich bewusst sein, dass die Konkurrenz am kommenden Samstag stark ist. Während sich im Einzel sowohl Spitzensportler als auch Hobby-Springer auf den Turm wagen, sind auch die Gegner im Synchron nicht zu unterschätzen. Playmate Julia Römmelt (31) springt mit Reality-Darsteller Tim Kühnel ins kühle Nass. Außerdem treten Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic (31) und Ballermannsänger Marco Cerullo (37) an.

Das "TV Total Turmspringen" wird am 10. Januar 2026 live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn übertragen.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram, Getty Images Flying Uwe und LetsHugo

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Fitness-Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin