Franziska Knabenreichs Partner starb wohl an Herzversagen

Für Franziska Knabenreich ist eine Welt zusammengebrochen: Ihr Verlobter Roy John Scannell ist im Alter von nur 41 Jahren gestorben. Die Moderatorin fand ihn leblos in seinem Bett in seinem Haus im niederländischen Hilversum. Wie sie jetzt gegenüber Bild berichtete, gehen die behandelnden Ärzte derzeit davon aus, dass Herzversagen die Todesursache war. Dabei habe es zuvor keine Anzeichen für gesundheitliche Probleme gegeben, denn nach ihrem Kenntnisstand sei ihr Partner kerngesund gewesen. Dass Roy so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, macht den Verlust für die 46-Jährige umso schwerer zu begreifen. Nun steht ihr zudem eine emotionale Reise bevor: Am Dienstag begleitet sie den Leichnam ihres Verlobten in einem Zinksarg nach Irland, wo seine Familie lebt.

In seiner irischen Heimat hinterlässt Roy seine Eltern und zwei Brüder. Dort soll er eingeäschert und seine Asche anschließend an einem besonderen Ort verstreut werden. Um seine Angehörigen bei den hohen Kosten für die Überführung und die Beerdigung zu unterstützen, hat Franziska nun eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben gerufen. Gegenüber Bild erklärte sie die Beweggründe für diesen Schritt mit bewegenden Worten: "Mit Geld kann man Roy nicht zurückbringen. Aber jede Unterstützung kann seiner Familie eine finanzielle Sorge abnehmen und uns helfen, ihm einen würdigen Abschied zu bereiten." So soll die Trauerfeier trotz der schwierigen Umstände im Sinne seiner Liebsten gestaltet werden können.

Noch vor wenigen Monaten hatten die beiden voller Vorfreude ihre gemeinsame Zukunft geplant. Im Mai hielt Roy während eines Urlaubs auf Madeira um Franziskas Hand an. Die standesamtliche Trauung war für Dezember geplant, im Sommer 2027 sollte eine große Hochzeitsparty folgen. Auch den nächsten großen Schritt hatten sie bereits vorbereitet: Sie hatten ein Grundstück gekauft, auf dem sie gemeinsam ein Haus bauen wollten. Wie tief ihre Verbindung war, machte Franziska jetzt gegenüber Bild deutlich: "Roy und ich haben uns nicht nur sehr geliebt, wir waren auch beste Freunde mit großem Respekt voreinander. Er fehlt mir so sehr und ich werde ihn mein Leben lang vermissen."

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franziskaknabenreich Moderatorin Franziska Knabenreich mit ihrem Verlobten Roy John Scannell (†41)

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Imago Franziska Knabenreich bei der VITA Charity Gala im Kurhaus Wiesbaden, Oktober 2023

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Imago Franziska Knabenreich, 2022