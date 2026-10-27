Hulk Hogan konnte zuletzt keine Wasserflaschen mehr öffnen

In seinen letzten Lebensmonaten war Hulk Hogan (†71) körperlich so geschwächt, dass ihm selbst einfachste Handgriffe im Alltag nicht mehr gelangen. Wie die Netflix-Dokuserie "Hulk Hogan: Real American" zeigt, über die OK! berichtet, konnte der Wrestlingstar zuletzt nicht einmal mehr eine Wasserflasche allein öffnen. Diese Aufgabe übernahm sein Sohn Nick Hogan (36), der seinem Vater die Verschlüsse aufdrehte und ihm auch sonst im Alltag zur Seite stand. Der körperliche Verfall kam nicht von ungefähr: Jahrzehnte im Ring und eine lange Reihe von Operationen hatten bei dem Wrestler deutliche Spuren hinterlassen. Als er nach der Scheidung von Linda Hogan (67) aus finanziellen Gründen wieder für TNA Wrestling arbeiten wollte, soll er Insidern zufolge längst nicht mehr in der Verfassung gewesen sein, um tatsächlich zu kämpfen.

Hulk selbst fand dafür in der Doku klare Worte: "Mein Körper hatte einfach genug." Die vierteilige Produktion beschränkt sich dabei nicht auf seine gesundheitlichen Probleme. Auch die Schattenseiten seiner Karriere kommen zur Sprache – darunter sein früherer Steroidkonsum, rassistische Äußerungen und weitere Skandale, die den Wrestler über die Jahre begleiteten. Gedreht wurde die Serie in Hulks Zuhause, veröffentlicht wurde sie am 22. April 2026. Für den Sportler, der mit bürgerlichem Namen Terry Gene Bollea hieß, war die Mitwirkung zugleich der letzte Auftritt vor der Kamera.

Die Aufnahmen entstanden wenige Monate vor Hulks Tod im Alter von 71 Jahren – und zeigen den Sportler von einer ungewohnt verletzlichen Seite. Aus seinem Zustand machte er in dem Gespräch kein Geheimnis. "Ich fühle mich okay, aber es ist eine Qual", sagte er über seinen damaligen Zustand. Am 24. Juli 2025 starb er im Alter von 71 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. In den Gesprächen öffnete er sich auch zu sehr privaten Themen: Er sprach über seine Kindheit mit einem strengen Vater, über den Tod seines Bruders Alan, der an einer Überdosis starb, und über einen Suizidversuch nach dem Ehe-Aus mit Linda. Trotz aller Brüche in seinem Familienleben blickte er auf die Jahre mit Linda und den gemeinsamen Kindern Nick und Brooke Hogan (38) besonders warmherzig zurück. "Das war wahrscheinlich die glücklichste Zeit, die ich je erlebt habe", erinnerte er sich.

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Imago Hulk Hogan, 2008

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IMAGO / Depositphotos Nick und Hulk Hogan, August 2015

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Getty Images Linda, Nick, Brooke und Hulk Hogan im August 2006