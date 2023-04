Dritte Staffel der Netflix-Show "Lupin" erscheint endlich!

Das Warten hat bald ein Ende! Die Netflix-Hitshow Lupin um den Meisterdieb Assane Diop begeistert schon seit 2021 zahlreiche Zuschauer auf der ganzen Welt. Allerdings erschien die zweite Staffel der französischen Mystery-Serie schon vor mehr als zwei Jahren. Nun wird Omar Sy (45) aber endlich wieder in seine Rolle als gewiefter Gauner schlüpfen – in wenigen Monaten kommt endlich die dritte Season raus!

Das bestätigt der Streamingservice nun via Twitter. Schon im vergangenen Jahr wurde ein Trailer zu den kommenden Folgen geteilt – nun ist auch endlich ein offizieller Starttermin bekannt: "Rate mal, wer wieder in der Stadt des Lichts ist", steht unter einem Foto von Hauptdarsteller Omar, der über den Dächern Paris posiert: "'Lupin' Teil drei hat am 5. Oktober Premiere." Dass sich die Fans nochmal so lange gedulden müssen, finden einige aber nicht so prickelnd: "Ist das ein verdammter Scherz? Ich warte seit über einem Jahr oder mehr und jetzt müssen wir noch [mehr] warten?", kommentiert ein empörter User.

Was in der dritten Season passiert, teaserte der Schöpfer der Show auch schon an. "Ich denke, es wird weniger düster als Teil zwei. Nach Raouls Entführung verliert Assane seine spielerische Seite.[...] Wenn wir mit einer neuen Geschichte für Teil drei beginnen, werden wir die Rückkehr des schelmischen Assane sehen", erklärte George Kay 2021 gegenüber Allocine.

Anzeige

Netflix Omar Sy in der dritten Staffel "Lupin"

Anzeige

Netflix Omar Sy als Assane Diop in "Lupin"

Anzeige

Emmanuel Guimier / Netflix Omar Sy in "Lupin"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de