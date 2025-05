"Lupin" bekommt vierte Staffel: Sherlock als Gegenspieler?

Netflix hat die Produktion der vierten Staffel von Lupin offiziell bestätigt. In einem Video gab es nun die ersten Einblicke. Gezeigt werden berühmte Pariser Drehorte – unter anderem der Eiffelturm, auf dem bereits die Kameras laufen. Fans des französischen Meisterdiebs Assane Diop, gespielt von Omar Sy (47), dürfen sich also auf neue Abenteuer im Herzen von Paris freuen. Die vertrauten Gesichter aus der Serie, darunter auch Antoine Gouy als Benjamin Ferel, Ludivine Sagnier als Claire und Etan Simon als Raoul, werden nach dem dramatischen Cliffhanger aus Staffel 3 wieder dabei sein. In der Fortsetzung sitzt Assane Diop hinter Gittern, seine Familie steht kurz vor der Flucht aus Paris, und ein mysteriöser Umschlag kündigt neue Gefahren an.

Schon jetzt brodelt die Gerüchteküche: Wird Assane in Staffel 4 seinem größten Widersacher Pellegrini erneut gegenübertreten? Die Zeichen stehen auf einen actionreichen Showdown im Gefängnis, denn sein Erzfeind ist diesmal bestens vorbereitet. Zudem deutet Serienschöpfer George Kay (✝38) an, dass erstmals der berühmte Detektiv Sherlock Holmes – in Anlehnung an die Romanvorlage als Herlock Sholmès – ins "Lupin"-Universum integriert werden könnte. Wer die ikonische Figur verkörpern wird, bleibt allerdings weiterhin ein wohlgehütetes Geheimnis.

Abseits der spannenden Kriminalgeschichten ist Omar Sy längst zum internationalen Liebling avanciert. Seit seinem Durchbruch mit "Ziemlich beste Freunde" genießt der Schauspieler sowohl in Frankreich als auch weltweit große Anerkennung. Für die Dreharbeiten der künftigen "Lupin"-Staffel pendelt er regelmäßig zwischen Paris und Los Angeles, wo er mit seiner Familie lebt. Die Rolle des Assane Diop ist ihm ans Herz gewachsen. In Interviews betont er immer wieder, wie sehr er den Charme, die Intelligenz und das Augenzwinkern der Figur liebt – nicht zuletzt, weil er durch die Serie seine Heimatstadt Paris ganz neu entdecken durfte. Ein Starttermin für die mit Spannung erwarteten neuen Folgen steht allerdings noch aus. Da neben dem Dreh auch die Postproduktion einige Zeit beanspruchen dürfte, könnte die Ausstrahlung laut ersten Einschätzungen frühestens 2026 stattfinden.

Emmanuel Guimier / Netflix Omar Sy in "Lupin"

Getty Images Omar Sy

