Nach langer Pause: Omar Sy kehrt in "Lupin" Staffel 4 zurück

Jetzt ist es offiziell: Omar Sy (47) schlüpft wieder in seinen maßgeschneiderten Mantel und kehrt als charmanter Meisterdieb in Lupin zurück – allerdings später als erhofft. Netflix plant laut Variety die 4. Staffel für Oktober 2026, ein genaues Datum bleibt noch unter Verschluss. Damit liegt der letzte Raubzug schon eine gefühlte Ewigkeit zurück: Seit Oktober 2023 herrscht Funkstille nach Staffel drei. Gedreht wird wieder in Paris, wo Assane Diop zuletzt mit seiner Familie und seinem besten Freund zwischen Maskerade und Medienrummel jonglierte. Die Fans? Millionenfach auf Entzug, aber bereit für das nächste große Spiel.

Dass die Wartezeit so lang ausfällt, reiht sich in einen Streaming-Trend ein, der längst kein Einzelfall mehr ist. Nach Branchenbeben wie dem Doppelstreik in Hollywood und dem generellen Wunsch nach aufwendigerer Produktion sind zwei bis drei Jahre Pause inzwischen normal. Lupin bleibt für Netflix ein Prestigeprojekt: Die Serie gilt als größter französischer Hit des Dienstes, die 1. Staffel schaffte es zum Start, über 70 Millionen Accounts anzulocken. Der Oktober als Veröffentlichungsfenster hat Tradition – Staffel 3 kam am 5. Oktober 2023 – und könnte nun erneut als Bühne dienen, wenn die Heist-Show mit ihren schnellen Twists und spektakulären Verkleidungen den nächsten Coup wagt.

Inhaltlich setzte "Lupin" die Fans zuletzt mit einem gewaltigen Cliffhanger unter Strom. Assane ließ sich am Ende von Staffel 3 freiwillig ins Gefängnis bringen, weil er seine Frau Claire, seinen Sohn Raoul, seine Mutter Mariama und seinen engsten Vertrauten Benjamin vor Polizei und Medien schützen wollte. In seiner Zelle erreicht ihn ein mysteriöser Brief, der von Monsieur Hubert Pellegrini stammen soll – jenem Mann, den Assane für den Tod seines Vaters verantwortlich macht und in Staffel 2 hinter Gitter brachte. Im Umschlag: ein Foto des jungen Assane und der Lupin-Band "La Gagliostro se venge". Für die Fans steht damit fest, dass der Gentleman-Gauner seine gefährlichsten Gegner offenbar doch nicht komplett ausgeschaltet hat – und dass Assane seiner Familie zuliebe im Herbst 2026 womöglich erneut zu einem spektakulären Ausbruch ansetzen muss.

Omar Sy in "Lupin"

Omar Sy

Omar Sy in der dritten Staffel "Lupin"

