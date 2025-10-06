Micaela Schäfer enthüllt skurrile Fantasien ihrer Web-Kunden

Micaela Schäfer (41) hat im Rahmen des "BestFans Intim-Talks" mit der Cam-Darstellerin Alexis Devil jetzt offen über ihre Erfahrungen im Webcam-Business gesprochen. Dabei enthüllte das Model auch einige der skurrilsten Wünsche ihrer Kunden. Besonders extreme Fetische wie Fäkalien seien dabei immer wieder ein Thema, wie Alexis verriet. Humorvoll gab die 41-Jährige zu: "Auch bei mir taucht ab und zu ein User auf, der genau das toll findet. Aber bisher ist es nur einer." Gemeinsam mit ihrer Gesprächspartnerin zeigte sich die Erotik-Ikone professionell gelassen.

Dabei betonten Alexis und Micaela jedoch, dass Authentizität einer der wichtigsten Faktoren für ihren Erfolg sei. Die Wünsche der Kunden könnten zwar gelegentlich überraschen, doch Toleranz und eine klare Kommunikation seien essenziell im Umgang mit den mitunter speziellen Vorlieben. Alexis bemerkte, dass die Nachfrage nach extremen Fetischen größer sei, als man vielleicht glauben würde, während die selbsternannte Nacktschnecke scherzhaft erklärte, warum ihre Kundschaft diese Wünsche doch eher selten äußere: "Wahrscheinlich wirke ich einfach mehr wie ein Engel – und du wie das Teufelchen."

Schon vor einigen Monaten hatte Micaela im Gespräch mit RTL offenbart, wie lukrativ das Geschäft auf Plattformen wie OnlyFans, BestFans und mit Livecam-Shows für sie ist. In dem Interview sagte sie: "Bei OnlyFans verdiene ich circa 50.000 Euro im Monat, bei BestFans um die 8.000 Euro und bei der Livecam-Show circa 10.000 Euro." Die Einnahmen seien zwar beachtlich, trotzdem bliebe nicht immer so viel davon übrig, wie viele vermutet hätten. "Gerade die Online-Plattform OnlyFans erhebt hohe Gebühren, weshalb von den dortigen Einnahmen von 50.000 Euro oft nur 15.000 Euro übrig bleiben", erklärte die Unternehmerin damals.

Imago Micaela Schäfer im März 2025

IMAGO / Jan Huebner Die Markenbotschafter der Venus-Messe 2025

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, 2024