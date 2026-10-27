"SNL" UK parodiert Prinz William und stellt Frage über Harry

Prinz William (44) bekommt sein Fett weg – und zwar in der britischen Ausgabe von "Saturday Night Live". In einem Sketch der Comedyshow schlüpft Freddie Meredith in die Rolle des Prinzen von Wales, während Jack Shep den Moderator Graham Norton (63) mimt und ihn zum vermeintlichen Interview in seiner Talkshow begrüßt. Zunächst läuft alles bestens: Der gespielte Royal lacht, wirkt bestens gelaunt und zeigt sich offen für jede Frage. Als der Talkmaster ankündigt, nun etwas frecher werden zu wollen, antwortet der falsche William in "SNL" UK gelassen: "Oh, jetzt geht es los. Okay, dann leg los, Graham, du weißt ja, dass ich immer für einen Spaß zu haben bin." Doch die heitere Stimmung hält nicht lange an. Graham will wissen, ob Williams jüngerer Bruder Prinz Harry (42) in dieser Woche Kontakt zu ihm aufgenommen habe. Darauf reagiert der gespielte Thronfolger plötzlich äußerst knapp und schroff: "Halt die Klappe."

Damit nicht genug: Auch Williams Engagement für die psychische Gesundheit von Männern verarbeiteten die Macher der Show zu einer Pointe. Auf die Frage nach seinen kommenden Projekten erklärt der gespielte Prinz, dass er sich momentan besonders stark auf genau dieses Thema konzentriere. Statt einer Nachfrage folgt die Überraschung – Graham legt einen Hebel um und befördert seinen Gast kurzerhand aus dem Sitz. Der Gag spielt auf den berühmten roten Stuhl aus "The Graham Norton Show" an. In dem wiederkehrenden Segment dürfen Zuschauer auf dem Möbelstück Platz nehmen und eine Geschichte erzählen. Langweilt sich der Moderator dabei, legt er den Hebel um, sodass der rote Stuhl samt Gast nach hinten kippt. Genau dieses Schicksal ereilt nun auch den parodierten Prinzen.

Mit der Frage nach Harry spielt der Sketch auf das Verhältnis der beiden Brüder an. Innerhalb der Parodie heißt es, der Herzog von Sussex habe William erst in dieser Woche kontaktiert – nähere Angaben zu einer möglichen Nachricht macht die Show allerdings nicht. Der Thronfolger war in der Comedysendung allerdings nicht die einzige prominente Zielscheibe. Auch andere bekannte Persönlichkeiten und TV-Formate wurden in der Folge auf die Schippe genommen. So gehörten unter anderem Auftritte rund um Andy Burnham bei "Celebrity Gogglebox" zum Programm. Auch Bürgermeister der Region Liverpool City Steve Rotheram wurde in der Sendung parodiert. Damit reihte sich der Royal-Sketch in mehrere Beiträge ein, die politische Persönlichkeiten, Prominente und vertraute Momente aus dem britischen Fernsehen humoristisch nachstellten. Prinz William hatte diese Woche anlässlich des Earthshot-Preises einen Auftritt in der "Graham Norton Show".

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