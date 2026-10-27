Darum hielt Herzogin Meghan sich bei Harrys Interview zurück

Prinz Harry (42) spricht erneut offen über den anhaltenden Familienstreit – diesmal allerdings ohne Herzogin Meghan (45) an seiner Seite. In einem neuen Interview mit GQ verriet der Herzog von Sussex, dass er sich weiterhin eine Versöhnung mit König Charles III. (77), Königin Camilla (79), Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) wünsche. Allerdings scheint dieser Wunsch nicht von allen Familienmitgliedern geteilt zu werden. "Einige Menschen wollen nicht, dass es funktioniert. Ich will, dass es funktioniert", erklärte Harry. Für ihn hat eine Aussöhnung trotz der tiefen Verletzungen oberste Priorität. "Bei allem anderen, was in der Welt vor sich geht, ist es das Wichtigste, sich zu versöhnen – das ist der entscheidende Punkt. Narben bleiben für immer." Auffällig war dabei Meghans Abwesenheit. Eine britische Kolumnistin vermutet einen Zusammenhang mit den schweren Vorwürfen gegen ihren Vater Thomas Markle Sr. (82), die zeitgleich öffentlich wurden.

Auslöser der aktuellen Schlagzeilen sind schwere Anschuldigungen von Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. (60). Dieser behauptet, im ehemaligen Haus seines Vaters auf den Philippinen mutmaßliche Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs gefunden und daraufhin die Polizei verständigt zu haben. Inzwischen haben sich auch die philippinischen Behörden eingeschaltet. Nicholas Ty, Unterstaatssekretär im Justizministerium des Landes, bestätigte gegenüber BBC: "Die Angelegenheit wird derzeit untersucht." Demnach ist auf der Insel Cebu eine spezielle Taskforce mit dem Fall befasst, die sich auf Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung von Kindern konzentriert. Thomas Markle Sr., der mittlerweile wieder in den USA lebt, weist die Vorwürfe entschieden zurück. Er bestreitet, jemals entsprechendes Material besessen zu haben. Ob sich die Anschuldigungen bestätigen, ist bislang völlig offen.

Wie tief die Gräben innerhalb der Königsfamilie inzwischen sind, machte Harry in dem Gespräch ebenfalls deutlich. Das Verhältnis zu seinem Vater Charles und Königin Camilla beschrieb er als frostig, während zu seinem Bruder William und dessen Ehefrau Kate derzeit kaum Kontakt besteht. Veröffentlicht wurde das Interview ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Charles und William auf Schloss Windsor den Sultan von Oman zum Staatsbesuch empfingen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte jedoch vor allem Meghans Abwesenheit. Bei früheren Interviews hatte die Herzogin ihren Mann teilweise begleitet und sich selbst zu den Spannungen innerhalb der Royal Family geäußert. Eine britische Kolumnistin deutet ihr Fernbleiben nun als möglichen Versuch, sich bewusst von weiteren Familienkonflikten zu distanzieren. Ob das tatsächlich der Grund war, bleibt allerdings unklar.

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles

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Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020