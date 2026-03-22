Fiese Kommentare: Barry Keoghan leidet unter Online-Hass

Barry Keoghan (33) öffnet sich über die Schattenseiten seines Ruhms. Der Schauspieler ist bekannt aus Filmen wie "Saltburn" und "Dunkirk" und sprach jetzt in der SiriusXM-Show "The Morning Mash Up" mit Ben Harlum offen darüber, wie sehr ihn hasserfüllte Kommentare über sein Aussehen belasten. "Es gibt eine Menge Hass online. Es ist eine Menge Missbrauch, wie ich aussehe", erklärte er in dem Interview. Barry hatte bereits 2024 nach seiner Trennung von Sabrina Carpenter (26) seinen Instagram-Account gelöscht, nachdem er eine Welle von "widerlichen Kommentaren" über sein Äußeres erhalten hatte. Seither kämpft er mit den Folgen des andauernden Online-Hasses.

Die negativen Reaktionen haben dramatische Auswirkungen auf Barrys Leben. "Es hat mich dazu gebracht, mich zurückzuziehen. Es hat mich wirklich dazu gebracht, in mich zu gehen, nicht zu Veranstaltungen gehen zu wollen, nicht nach draußen gehen zu wollen", gestand der Schauspieler. Er betonte, dass dies inzwischen zu einem ernsthaften Problem geworden sei. "Wenn das anfängt, in deine Kunst überzugehen, wird es zu einem Problem, weil du dann nicht einmal mehr auf der Leinwand sein willst", erklärte Barry. Besonders besorgt zeigt sich der Schauspieler um seinen dreijährigen Sohn Brando, den er mit seiner Ex-Freundin Alyson Sandro hat. "Es ist enttäuschend für die Fans, aber es ist auch enttäuschend, dass mein kleiner Junge all diese Dinge lesen muss, wenn er älter wird", sagte er.

Auch Sabrina fand nach dem Liebes-Aus deutliche Worte – allerdings eher auf subtile Weise. Die Sängerin teilte zu Neujahr ein TikTok-Video, in dem sie auf einen beliebten Trend einging. In dem Clip schrieben die Nutzer: "Es war ein hartes Jahr, aber wenigstens bin ich nicht zu meinem Ex zurück." Untermalt wurde das Ganze ausgerechnet von Sabrinas eigenem Song "Manchild". Viele Fans werteten das als klaren Seitenhieb auf Barry und sahen darin eine versteckte Botschaft an den Schauspieler. Kurz nach der Trennung zeigte auch er, wie sehr ihn die öffentliche Kritik traf. Auf X wandte sich Barry direkt an seine Follower und machte seinem Ärger Luft. "Mein Name wurde auf eine Weise durch den Dreck gezogen, die ich normalerweise ignoriere", schrieb er damals.

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Imago Barry Keoghan, Schauspieler

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Getty Images Sabrina Carpenter bei den Brit Awards 2025 in London

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Imago Barry Keogan bei der Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" in New York