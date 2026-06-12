Nach Knutscherei: Sie soll Barry Keoghans neue Freundin sein

Wer ist die Frau, die Barry Keoghan (33) so glücklich macht? Das Rätsel ist nun gelüftet: Die mysteriöse Blondine, mit der der irische Schauspieler vor Kurzem in Barcelona beim Knutschen erwischt wurde, ist laut Daily Mail die britische Kosmetikerin Danica Hall, die auch unter dem Spitznamen Neeka bekannt ist. Kennengelernt haben sich die beiden offenbar über Danicas berufliche Kontakte – sie arbeitet für ein Kosmetikunternehmen in der Londoner Harley Street. Freunde des 33-Jährigen berichten, das Paar sei seit einigen Wochen offiziell zusammen, und Barry sei "total verliebt".

Was die neue Romanze besonders kennzeichnet: Beide halten ihre Beziehung bewusst aus dem Rampenlicht. Danica soll sogar sämtliche Social-Media-Kanäle gelöscht haben. Eine Quelle erklärte gegenüber The Sun: "Neeka ist total im Einklang mit Barry. Sie versteht, dass er ein ruhiges Leben führen möchte, und das passt ihr völlig." Demnach erinnere Danica Barrys Freunde an seine Ex-Freundin Alyson Kierans, eine Zahnärztin, mit der er von 2021 bis 2023 zusammen war: "Dieses Gefühl von 'Normalität', das er mit Alyson hatte, die kein Interesse daran hatte, ihr Leben öffentlich zu machen, haben seine Freunde in Neeka wiedergefunden."

Barry und Alyson haben gemeinsam einen dreijährigen Sohn namens Brando. Seine bisher letzte öffentliche Beziehung führte der "Saltburn"-Star mit der US-Popsängerin Sabrina Carpenter (27) – die beiden trennten sich 2024. Die Trennung war für Barry belastend: Er wurde im Netz mit Betrugsvorwürfen konfrontiert, die sich später als falsch herausstellten. Im Podcast "Friends Keep Secrets" von Benny Blanco (38) sprach er offen darüber, wie ihn der Hass im Netz dazu bewogen hatte, sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen: "Ich bin von Instagram und den sozialen Netzwerken verschwunden. Ich habe aufgehört, auf Veranstaltungen zu gehen und mich zu verabreden. Es gab da draußen eine Geschichte, die nicht wahr ist."

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Getty Images Barry Keoghan, Mai 2025

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Getty Images Barry Keoghan im September 2024

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Getty Images Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.