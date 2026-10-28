Blac Chyna heizt Liebesgerüchte mit Ex Rob Kardashian an

Zwischen Blac Chyna (38) und Rob Kardashian (39) sorgen neue Liebesgerüchte für Aufsehen. Die Ex-Partner sprachen während eines kürzlichen KICK-Streams auffallend herzlich miteinander. Dabei unterhielten sie sich nicht nur über ihre gemeinsame neunjährige Tochter Dream, sondern auch über neue Fotos von Rob. Der Realitystar war am 20. Oktober in Beverly Hills bei der Geburtstagsparty seiner Schwester Kim Kardashian (46) zu sehen gewesen. Begleitet wurde er dort von Kim sowie seinen anderen Schwestern Kourtney Kardashian (47) und Khloé Kardashian (42). Dabei ließ Chynas begeisterte Reaktion auf die Bilder aufhorchen. Während des Gesprächs schwärmte sie offen vom Aussehen ihres Ex-Partners. Auch der vertraute Ton zwischen den beiden blieb nicht unbemerkt und brachte Fans dazu, über ein mögliches Liebescomeback zu spekulieren.

Im Stream machte Chyna Rob ein ziemlich eindeutiges Kompliment. "Ich wollte dir auch sagen, dass ich deine Bilder im Internet gesehen habe. Und alle sagen: 'Oh, Rob! Rob!' – sie drehen deinetwegen durch", schilderte sie. Rob reagierte zurückhaltend: "Ich weiß nicht, warum sie das sagen – denn ich hatte das Gefühl, dass ich verrückt aussehe, aber es ist okay." Seine Ex ließ das jedoch nicht gelten und entgegnete: "Nein, niemals – du bist bescheiden – die Bilder sind der Hammer. Nein, so empfinde ich es einfach, aber alles gut." Später kamen sie auch noch einmal auf Dream zu sprechen. Rob erzählte, dass er mit seiner Tochter zu einer seiner Schwestern fahren wolle, um dort einen Kürbis zu dekorieren. Vater und Tochter wollten sogar eigens einen weiteren Kürbis für Chyna gestalten. Ob Chyna und Rob ihrer gescheiterten Liebe tatsächlich noch eine Chance geben wollen, bestätigten sie bisher allerdings nicht.

Chyna und Rob machten ihre Liebe 2016 öffentlich, ihre On-Off-Beziehung endete jedoch nur ein Jahr später in einer Trennung. Chyna verklagte ihren Ex-Partner im Anschluss sogar, weil er intime Bilder von ihr im Netz veröffentlicht haben soll. 2022 einigten sich dann beide auf einen Vergleich. Zudem verlor Chyna eine Verleumdungsklage über 96 Millionen Euro gegen Kim, Khloé, Kris Jenner (70) und Kylie Jenner (29). Sie hatte der Familie vorgeworfen, gemeinsam auf das Ende der E!-Show "Rob & Chyna" hingewirkt zu haben. Inzwischen soll sich das Verhältnis der Eltern deutlich beruhigt haben. Ein Insider erklärte People im vergangenen Jahr, sie seien "gut miteinander und alles läuft großartig". Eine weitere Quelle bezeichnete ihren Umgang als "überraschend friedlich" und ergänzte: "Sie sind beide reifer geworden und konzentrieren sich darauf, was das Beste für Dream ist." Neben Dream hat Chyna auch den 14-jährigen Sohn King aus ihrer früheren Beziehung mit Rapper Tyga (36).

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Getty Images Rob Kardashian Jr. und Blac Chyna im Jahr 2016

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Instagram / krisjenner Khloé Kardashian und ihr Bruder Robert Kardashian

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Getty Images Blac Chyna beim zehnjährigen Jubiläum der ComplexCon in Los Angeles 2026