Kim Kardashian wollte nach Kritik aus neuem Film aussteigen

Kim Kardashian (46) stand kurz davor, ihre Rolle in der neuen Netflix-Komödie "The Fifth Wheel" wieder abzugeben. Grund dafür waren die vernichtenden Reaktionen auf ihre schauspielerische Leistung in "All's Fair". In der aktuellen Folge von "The Kardashians" erzählt sie, wie sehr ihr die Kritik vor dem Drehstart zugesetzt hat: "Ich glaube, nach all der Kritik für 'All's Fair' wurde ich unsicher." Ihre größte Sorge war, dass ihr Name das komplette Projekt runterzieht und schon vor dem Start für heftigen Gegenwind und miese Kritiken sorgt. Vor diesem Hintergrund kamen ihr echte Zweifel, ob das Team überhaupt noch Bock hat, mit ihr am selben Strang zu ziehen. "Ich dachte: 'Wollen sie mich aus dem Film haben? Sind sie so nervös, dass sie meinen Namen vielleicht nicht mit dem Film in Verbindung bringen wollen?'", schildert sie in der Show. Aus Rücksicht auf das Team bot sie sogar ihren Rückzug an: "Ich dachte: 'Ich verstehe das total, ich steige komplett aus, keine Sorge.' Ich möchte auch respektvoll sein, vielleicht ist das wirklich das Richtige."

Die Sorge, für die anderen Mitwirkenden zur Last zu werden, beschäftigte den Realitystar besonders. "Ich wollte einfach nicht, dass die Leute denken: 'Ugh, wir müssen mit dieser Person arbeiten ... Schnallt euch an, wir werden die schlimmsten Kritiker der Welt abbekommen'", erklärt sie. Letztlich blieb die vierfache Mutter aber an Bord und machte aus ihren Zweifeln einen Antrieb. Dass für sie viel auf dem Spiel stand, war ihr dabei bewusst: "Also dachte ich: Wenn ich darin schlecht bin, dann ist es für mich vorbei." Bei der unter der Regie von Eva Longoria (51) entstehenden Komödie agiert Kim an der Seite der erfahrenen Comedy-Schauspielerinnen Brenda Song (38) und Fortune Feimster. Allen anfänglichen Sorgen zum Trotz bereitete ihr die Beteiligung an dem Film große Freude. Das Projekt wurde initiiert, nachdem ihr Agent Brad Slater direkt an die Autorin und Produzentin Paula Pell herangetreten war. Sein Rat an seine Klientin: "Du musst eine Komödie machen, du bist insgeheim lustig und die Leute wissen das nicht über dich."

Die Verunsicherung hatte ihren Ursprung in den Erfahrungen mit "All's Fair". Im Anschluss an die Premiere der Anwaltsserie Ende 2025 äußerte Kim gegenüber ihren Schauspielkolleginnen Sarah Paulson (51), Naomi Watts (58), Teyana Taylor (35) und Glenn Close (79) die Befürchtung, das negative Presseecho persönlich verschuldet und das Projekt gefährdet zu haben. Das Ensemble konnte sie jedoch entlasten. Die Rezensionen bezogen sich nämlich keineswegs nur auf die schauspielerische Darbietung, sondern bemängelten gleichermaßen die Dialoge, die Handlung sowie das Styling der Serie. Beim Publikum kam das Format dagegen an: Laut Disney verzeichnete "All's Fair" den größten Start eines fiktionalen Hulu-Originals seit drei Jahren und erhielt eine zweite Staffel. Die neuen Folgen sollen ab dem 4. November 2026 in den USA bei Hulu und international bei Disney+ zu sehen sein. Im Mittelpunkt stehen dann Bedrohungen für die Zukunft der von Frauen geführten Kanzlei.

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Getty Images Bei der Formel 1 in Monaco: Kim Kardashian beim Großen Preis von Monaco

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Getty Images Glenn Close, Sarah Paulson, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts und Naomi Watts, "All's Fair"-Stars

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Getty Images "All's Fair"-Cast bei der Weltpremiere der Hulu-Serie in Los Angeles