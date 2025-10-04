Adriano Salvaggio vs. Chris Broy: Wer holt sich den Sieg?

Bei "The Ultimate Hype" in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen geht es heute richtig heiß her. Den dritten Kampf des Abends lieferten Adriano Salvaggio und Chris Broy (36) im MMA. Doch wer ging als Sieger hervor? Die Entscheidung fiel schnell: Chris wurde per technischem K.o. zum Gewinner erklärt. Ein rechter Haken des Realitystars sorgte für jede Menge Blut im Ring und einen Nasenbruch bei seinem Gegner – sodass der Kampf bereits in der ersten Runde abgebrochen wurde.

Chris hatte im Ring klare Vorteile: Er ist nicht nur größer und 15 Kilogramm schwerer als Adriano, sondern hatte auch deutlich mehr Vorbereitungszeit. Der ehemalige Love Island-Kandidat sprang kurzfristig ein und hatte nur zwölf Tage, um sich vorzubereiten. Trotzdem lieferte er der The 50-Bekanntheit einen starken Kampf und konnte sich zunächst in der Oberlage behaupten. Seine Niederlage nimmt er gelassen hin: "Leider ist die Nase durch, aber ich hatte Spaß. Es war geil, hier zu sein."

Ursprünglich sollte Chris gegen niemand Geringeren als Steff Jerkel (56) antreten. Doch wie das Event vor rund zwei Wochen auf Instagram bekanntgab, musste der Das große Promi-Büßen-Sieger kurzfristig absagen. "Leider, müssen wir euch mitteilen, dass sich [Steff] im Training verletzt hat und daher nicht wie geplant bei uns antreten kann. Wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung und hoffen, ihn bald wieder im Ring begrüßen zu dürfen", lautete die offizielle Mitteilung.

RTL / Julia Feldhagen Adriano Salvaggio und Chris Broy bei "The Ultimate Hype"

RTL / Julia Feldhagen Charlotte Würdig, Chris Broy und Adriano Salvaggio

ProSieben/Nikola Milatovic Stephan Jerkel bei "Das große Promi-Büßen" 2023

