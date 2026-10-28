15 Kilo weniger: Georgina Fleur durch "Promi-Büßen" am Limit

Georgina Fleur (36) hat sich seit den Dreharbeiten zu Das große Promi-Büßen äußerlich stark verändert. Wie die Realitybekanntheit im Interview mit spot on news verriet, hat sie insgesamt 15 Kilogramm abgenommen. "Allein optisch hat sich einiges getan: Ich habe seit den Dreharbeiten 15 Kilo abgenommen und dieses Gewicht auch gehalten", erklärte Georgina. Gemeinsam mit neun weiteren Prominenten stellte sie sich in der fünften Staffel des Realityformats ihren früheren TV-Sünden. Seit dem 26. Oktober können die Zuschauer verfolgen, wie sich die Kandidaten mit ihrem vergangenen Verhalten auseinandersetzen. Wie Georgina ihre Gewichtsabnahme erreicht hat, verriet sie allerdings nicht. Auch ob die herausfordernde Zeit im Camp dabei eine Rolle spielte, ließ sie offen.

Doch die Teilnahme an "Das große Promi-Büßen" hat Georgina offenbar nicht nur äußerlich verändert. Auch mental habe sie durch das Format einiges dazugelernt. Auf die Frage, ob sie eine persönliche Entwicklung bei sich festgestellt habe, antwortete sie: "Definitiv! Und das sogar sowohl optisch als auch mental." Zwar habe sie sich im Laufe ihrer langjährigen Reality-TV-Karriere bereits stark weiterentwickelt, doch im Camp seien "Situationen, die mir noch einmal richtig die Augen geöffnet haben" hinzugekommen. Heute denke Georgina bewusster über bestimmte Dinge nach und gehe bedachter mit ihren Reaktionen um. Dabei ist die Influencerin durchaus an herausfordernde TV-Formate gewöhnt. Trotzdem habe sie die Intensität der Dreharbeiten überrascht. "Es war tatsächlich noch einmal deutlich härter als alles, was ich bisher gemacht habe. Damit hätte ich niemals gerechnet!", gestand sie im Interview.

Im Mittelpunkt von "Das große Promi-Büßen" stehen für Georgina vor allem ihre früheren Ausraster und öffentlichen Fehltritte. Das Konzept der Show sieht vor, dass sich die prominenten Teilnehmer noch einmal mit ihrem Verhalten aus vergangenen TV-Auftritten auseinandersetzen und unangenehmen Erinnerungen stellen müssen. Für Georgina scheint nach dieser Erfahrung allerdings erst einmal genug gebüßt zu sein. "Ich habe mittlerweile genug für meine nächsten zehn Leben im Reality-TV gebüßt", erklärte sie. Wie sich die Influencerin und ihre Mitstreiter bei der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit schlagen, können Fans derzeit auf Joyn verfolgen. Jeden Montag erscheint dort eine neue Folge kostenlos, während Abonnenten von Joyn+ bereits eine Woche früher einschalten können. Ab dem 24. November wird die Staffel außerdem dienstags um 22:10 Uhr auf SAT.1 im Free-TV ausgestrahlt.

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Imago Georgina Fleur bei der Premiere von "Kampf der Reality Allstars" 2026 in der Flora Köln

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

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