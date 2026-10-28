Für "Maxton Hall"-Fans startet heute neuer Prime-Liebesfilm

Prime Video liefert romantischen Nachschub: Seit heute ist mit "Drive – The Pretenders" die erste deutsche Verfilmung eines Wattpad-Hits auf der Streaming-Plattform verfügbar. Der neue Liebesfilm dürfte laut dem Magazin Filmstarts vor allem Fans von Young- und New-Adult-Geschichten wie Maxton Hall – Die Welt zwischen uns und Off Campus ansprechen. Im Mittelpunkt stehen die Mechanikerin und angehende Rennfahrerin Sarah Jenkins, gespielt von Lisa-Marie Koroll (28), und der skandalumwitterte Rennsportstar Dante Annunziata, verkörpert von Amin Baahmed. Obwohl die beiden zunächst kaum unterschiedlicher sein könnten, lassen sie sich auf eine vorgetäuschte Verlobung ein. Doch aus der rein zweckmäßigen Vereinbarung entwickeln sich nach und nach echte Gefühle. Damit vereint die Prime-Video-Produktion gleich mehrere beliebte Romance-Motive: Neben einer Enemies-to-Lovers-Geschichte spielen auch Fake-Dating, große Zukunftsträume und eine rasante Rennsportkulisse eine Rolle.

Hinter dem Liebesschwindel steckt Dantes Management. Nach zahlreichen Skandalen soll die vorgetäuschte Verlobung das angeschlagene Image des Rennsportstars aufpolieren. Auch Sarah zieht Vorteile aus der Vereinbarung: Sie wird für ihre Rolle gut bezahlt und kommt gleichzeitig ihrem großen Traum näher, selbst als Rennfahrerin durchzustarten. Doch der Deal gerät ins Wanken, als sich zwischen Sarah und Dante echte Gefühle entwickeln. Als die Täuschung aufzufliegen droht, stehen nicht nur Sarahs berufliche Chancen auf dem Spiel, sondern auch die Beziehung der beiden. Als Vorlage für "Drive – The Pretenders" diente Tamara Lushs Wattpad-Roman "Drive". Bei der Prime-Video-Originalproduktion führte Sergey Moya Regie. Neben Lisa-Marie und Amin gehören auch Gustav Schmidt, Inka Friedrich und Jeanette Hain (57) zur Besetzung.

Wie "Drive – The Pretenders" basiert auch "Maxton Hall" auf einer Romanvorlage und erzählt von zwei jungen Menschen, deren Gefühle durch unterschiedliche Lebenswelten und persönliche Herausforderungen auf die Probe gestellt werden. Für Ruby Bell und James Beaufort, gespielt von Harriet Herbig-Matten (23) und Damian Hardung (28), rückt das Serienfinale inzwischen näher. Die dritte und letzte Staffel startet am 9. Dezember 2026 bei Prime Video. Darin muss Ruby einen schweren Rückschlag verkraften: Wegen einer angeblichen Affäre mit einem Lehrer wird sie zu Unrecht suspendiert. Dadurch gerät auch ihr großer Traum von einem Studium in Oxford in Gefahr. James möchte seiner Freundin in dieser schwierigen Situation zur Seite stehen. Gemeinsam versuchen die beiden herauszufinden, wer das Komplott gegen Ruby eingefädelt hat. Bis zum Finale können Fans die Wartezeit nun mit der neuen Wattpad-Romanze überbrücken.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Lisa-Marie Koroll und Amin Baahmed in "Drive – The Pretenders"

Anzeige Anzeige

Nicola Rehbein / Prime Lisa-Marie Koroll und Amin Baahmed in einer Szene aus "Drive – The Pretenders"

Anzeige Anzeige

Prime Video/Stephan Rabold Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, "Maxton Hall" Staffel drei