"Maxton Hall": Prime Video zeigt erste Bilder aus Staffel 3

Neue Bilder liefern einen ersten Vorgeschmack auf das große Finale von Maxton Hall - Die Welt zwischen uns. Die dritte und zugleich letzte Staffel der Erfolgsserie startet am 9. Dezember 2026 bei Amazon Prime Video. Darauf sind Harriet Herbig-Matten (23) und Damian Hardung (28) erneut als Ruby Bell und James Beaufort zu sehen. Inhaltlich dreht sich in den finalen Folgen alles um ein Komplott gegen die ehrgeizige Schülerin: Ruby wurde wegen einer angeblichen Affäre mit einem Lehrer zu Unrecht suspendiert. Damit steht auch ihr großer Traum von einem Studium in Oxford auf dem Spiel. Gemeinsam mit James will sie aufdecken, wer hinter den Anschuldigungen steckt, wie Netzwelt berichtet. Die Handlung orientiert sich an "Save Us", dem dritten Roman von Mona Kasten, und soll die Geschichte des beliebten Paares emotional und dramatisch zu Ende erzählen.

Die falschen Vorwürfe bildeten bereits den dramatischen Schlusspunkt der zweiten Staffel. Ruby steht nun vor der Herausforderung, ihren Ruf wiederherzustellen und ihre Zukunftspläne zu retten. James will ihr dabei zur Seite stehen und ihr Hoffnung geben – im ersten Teaser zur dritten Staffel ist von ihm der Satz "Wir schaffen das" zu hören. Wer das Komplott eingefädelt hat und wie die Geschichte der einzelnen Figuren ausgeht, wissen Leser der Bestseller-Trilogie von Mona Kasten bereits. Ob die Serie die Buchvorlage tatsächlich bis ins Detail umsetzt, bleibt jedoch bis zum Start offen.

Obwohl die Geschichte komplett in England spielt, entstanden viele Szenen der Amazon-Serie in Deutschland. Gedreht wurde laut der TV-Zeitschrift Prisma in Niedersachsen, Potsdam und Berlin. Der wichtigste Drehort lag dabei in Pattensen bei Hannover: Schloss Marienburg diente als Kulisse für die elitäre Privatschule Maxton Hall. Weil Architektur und Ausstattung stark englisch wirken, passte das rund 150 Jahre alte Gebäude perfekt zum Look der Serie. Echte England-Aufnahmen gab es trotzdem: Gedreht wurde unter anderem am Piccadilly Circus und in der New Bond Street in London sowie in Oxford, etwa in der Bodleian Library.

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Prime Video/Stephan Rabold Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, "Maxton Hall" Staffel drei

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Boris Laewen/Prime Video Szene aus der dritten Staffel von "Maxton Hall"

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Boris Laewen/Prime Video Harriet Herbig-Matten in der dritten Staffel von "Maxton Hall"