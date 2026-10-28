"Love Island VIP": Jannik Kontalis weint wegen kranker Mama

Bei Jannik Kontalis (30) fließen in der Love Island VIP-Villa plötzlich die Tränen. Während eines von der Produktion arrangierten Dates spricht der Realitystar mit Evanthia Benetatou (34) über ihre Familien. Eva erzählt von ihrem Sohn und davon, dass ihm eine Vaterfigur fehlt. Daraufhin öffnet sich auch Jannik und berichtet von einem prägenden Einschnitt in seiner Jugend: Seine Eltern trennten sich, als er etwa 16 Jahre alt war. Von einem Moment auf den anderen musste er Verantwortung für seine Mutter und seine drei Geschwister übernehmen. Besonders der schlechte Gesundheitszustand seiner Mutter beschäftigt ihn bis heute. Unter Tränen gesteht er Eva in der Sendung: "Deswegen liebe ich sie auch über alles. Die hat jeden Tag so viele Schmerzen, ich bin einfach machtlos." Seine Gesprächspartnerin reagiert unmittelbar auf den emotionalen Moment, nimmt Jannik fest in den Arm und versucht, ihn zu trösten.

Im Einzelinterview spricht Jannik zudem über die fortschreitende Erkrankung seiner Mutter. "Mit jeder Schwangerschaft kamen neue Krankheiten. Ja, und mittlerweile ist es leider so schlimm, dass man ihr einfach nicht mehr helfen kann", berichtet der Realitystar. Wie wenig Geld in einer solchen Situation helfen könne, macht er ebenfalls deutlich: "Da ist alles egal. Du kannst so viel Geld haben, wie du willst." Eva zeigt sich von seinem Vertrauen sichtlich berührt. In der Show erklärt sie: "Es ist unglaublich groß von Jannik, dass er sich mir gegenüber so geöffnet hat."

Das persönliche Gespräch über ihre Familien bringt Jannik und Eva bei "Love Island VIP" noch näher zusammen. Nach dem emotionalen Date fühlen sich beide stärker miteinander verbunden. Schon zuvor hatten sie sich in der Villa nicht nur über Flirts und ihre gegenseitige Anziehung ausgetauscht, sondern auch tiefgründige Gespräche über ihre Vergangenheit und ihr Familienleben geführt. Wie vertraut sie inzwischen miteinander sind, zeigte sich auch während einer gemeinsamen Nacht in der Private Suite. Dort konnten sich die Realitystars abseits der anderen Teilnehmer intensiver kennenlernen und ungestört Zeit zu zweit verbringen.

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Imago Jannik Kontalis bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova, Köln, 14.01.2026

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RTLZWEI Jannik Kontalis und Eva Benetatou bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Evanthia Benetatou und Jannik Kontalis