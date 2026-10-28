Sechs Monate nach Geburt: Renata Lusin gibt Körper-Update

Sechs Monate ist es her, da durften Renata Lusin (39) und ihr Partner die gemeinsame Tochter Tessa auf der Welt begrüßen. Jetzt gibt die Tänzerin ein Update auf Instagram und zeigt einmal ganz unverschämt ihren Körper und wie sie gerade aussieht. So posiert sie in schwarzer Trainingskleidung vor einem großen Wandspiegel. Beim Blick auf ihren aktuellen Stand erklärt Renata: "Ich bin auf jeden Fall bei meinem vorherigen Gewicht vor der Schwangerschaft, sogar, glaube ich, ein Kilo weniger." Dass an ihrem Bauch weiterhin überschüssige Haut zu sehen ist und das Stillen seinen Einfluss auf ihren Körper hat, nimmt sie gelassen.

Ein möglichst schnelles Zurückfinden zu ihrer früheren Figur scheint für die Sportlerin nicht im Vordergrund zu stehen. Vielmehr macht sie deutlich, dass sie sich selbst keinen Druck macht: "Natürlich, die Haut ist noch da. Aber ich stresse mich nicht." Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen für die bevorstehende Tanz-Tour. Dass das ihre ganze Kraft erfordern wird, ist Renata bewusst. Die Tänzerin rechnet mit intensivem Kraftausdauertraining, viel Schweiß und einem hohen Energieverbrauch. Beim Essen schränkt sie sich deshalb nach eigener Aussage nicht ein. "Und ich esse alles und wirklich viel", betont sie in ihrer Instagram-Story. Ihr derzeit niedrigeres Gewicht mache sich außerdem beim Tanzen bemerkbar und komme ihren Partnern bei anspruchsvollen Figuren zugute.

Renata stillt ihre Tochter aktuell und hat auch vor, das während der Tour weiterhin zu tun. Das sorgt ebenfalls für Schwankungen auf der Waage, wie sie selbst berichtet. Vor dem nächtlichen Stillen habe sie mitunter ungefähr ein Kilogramm mehr gewogen als am darauffolgenden Morgen. Über den großen Unterschied zeigt sich Renata selbst überrascht. Sie vermutet, dass er mit der Milchmenge zusammenhängt, die die kleine Tessa im Laufe der Nacht trinkt. Ein großes Ding macht sie aus ihrem After-Baby-Body also nicht – stattdessen setzt sie einfach auf Training und gutes Essen.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Tochter Tessa

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin und ihre Tochter Tessa

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin