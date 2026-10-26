Kylie Jenner unter Druck: Verlobt sich Kendall etwa zuerst?

Kylie Jenner (29) soll sich eine gemeinsame Zukunft mit Timothée Chalamet (30) wünschen – inklusive Hochzeit. Doch ausgerechnet ihre Schwester Kendall Jenner (30) könnte ihr dabei zuvorkommen. Kylie und der Schauspieler werden bereits seit April 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Kendalls noch junge Beziehung mit Jacob Elordi (29) entwickle sich hingegen rasant in Richtung einer festen gemeinsamen Zukunft. Wie ein Insider gegenüber Page Six behauptet, löse die Aussicht auf einen früheren Antrag bei Kylie deshalb "Eifersucht und Frust" aus. Die Unternehmerin wünsche sich offenbar, dass auch ihre eigene Partnerschaft bald den nächsten großen Schritt macht. Für Timothée bedeutet das offenbar wachsenden Druck, den nächsten Schritt in der Beziehung zu gehen.

Ihren Wunsch nach einer Ehe soll Kylie gegenüber Timothée keineswegs verheimlichen. Zu einem Antrag zwingen wolle sie ihn jedoch nicht. "Sie stellt ihm keine Ultimaten und verlangt keinen Ring, aber sie macht ihre Gefühle definitiv deutlich und hofft, dass er diesen Punkt eher früher als später erreicht. Das setzt Timothée unter Druck, den nächsten Schritt zu machen", schilderte der Insider gegenüber Page Six. An den Gefühlen des Schauspielers soll es dabei nicht scheitern, heißt es weiter. Ein Antrag zum jetzigen Zeitpunkt würde demnach wohl eher aus dem entstandenen Druck heraus passieren als aus echter Bereitschaft. Bei Kendall und Jacob sehe es angeblich anders aus: Ihre Verbindung sei bereits von mehr Ernsthaftigkeit und Reife geprägt. Jacob sei "voll und ganz dabei" und überzeugt, die Richtige gefunden zu haben.

Kylies Hochzeitswunsch folgt auf ihre langjährige On-off-Beziehung mit Travis Scott (35). Die beiden kamen 2017 zusammen und wurden im Februar 2018 Eltern ihrer Tochter Stormi. Vier Jahre später begrüßten sie ihren Sohn Aire, bevor sie sich im Januar 2023 endgültig trennten. Mit Timothée zeigte sich der Realitystar zuletzt weiterhin eng verbunden. Als Kylie am 18. Oktober ihr Debüt bei der "Victoria's Secret Fashion Show" feierte, saß der Filmstar gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner (70) und deren Partner Corey Gamble (45) in der ersten Reihe. Auch Stormi und Aire verfolgten den großen Auftritt ihrer Mutter. Im Anschluss teilte die Unternehmerin auf Instagram Einblicke hinter die Kulissen und machte deutlich, wie besonders der Abend für sie war. Dazu schrieb sie: "ICH TRÄUME IMMER NOCH."

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Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner, Oktober 2024

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Getty Images Kylie Jenner auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner beim WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford