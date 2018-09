Diesen Betrug kann Kourtney Kardashian (39) ihrer Mutter nicht verzeihen! Kris Jenner (62) war zwischen 1978 und 1991 mit dem mittlerweile verstorbenen Anwalt Robert Kardashian Sr. (✝59) – dem Vater ihrer Kinder Kourtney, Kim (37), Khloe (34) und Rob (31) – verheiratet. Während ihrer Ehe ging Kris ihrem damaligen Mann fremd – und zwar mit dem Fußballspieler Todd Waterman. Ihr Seitensprung ist mittlerweile fast 30 Jahre her, trotzdem denken ihre Sprösslinge daran zurück. Kourtney schmerzt diese Erinnerung sogar so sehr, dass sie ihrer Mom den Fehltritt immer wieder vorwirft!

Der Familien-Streit ist im Trailer für die kommende Staffel von Keeping up with the Kardashians zu sehen. Dass die Affäre ihrer Mama für Kourtney nie vom Tisch war, spricht Khloe an, um zwischen ihrer Sis und ihrer Mutter zu vermitteln: "Aus irgendeinem Grund gibst du Mom keinen Vertrauensbonus – und das bereits seit deiner Kindheit und das ist unfair. Du erinnerst dich immer nur an Todd." Das Fass zum Überlaufen bringt Kris' Spruch. Sie behauptet, dass Kourtney ihren "eigenen Todd" habe, weil sie mit ihrem verflossenen Freund Younes Bendjima (25) zusammen kam, obwohl sie mit ihrem Ex und Vater ihrer Kinder Scott Disick (35) das Sorgerecht teilt.

Diese "Anschuldigung" lässt die 39-Jährige nicht auf sich sitzen: "Das habe ich nicht. Ich bin nicht verheiratet und ich habe keine Affäre. Du kannst das eine nicht mit dem anderen vergleichen." Wusstet ihr, dass Kris eine Affäre während ihrer ersten Ehe hatte? Stimmt ab!

Instagram / kourtneykardash Robert Kardashian Sr. und Kris Jenner mit Tochter Kourtney

MEGA Kourtney Kardashian und Younes Bendjima in Los Angeles

Getty Images Kourtney Kardashian bei einer Veranstaltung in Atlantic City, Juli 2018

