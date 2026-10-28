Khloé Kardashians Ex Lamar Odom startet OnlyFans-Karriere

Khloé Kardashians (42) Ex-Mann Lamar Odom (46) schlägt beruflich nun einen ganz neuen Weg ein: Der ehemalige NBA-Star hat sein Profil auf der kostenpflichtigen Plattform OnlyFans veröffentlicht. Dort will der zweifache NBA-Champion und ehemalige Spieler der Los Angeles Lakers eine persönlichere und verspieltere Seite zeigen, die Fans weder beim Basketball noch im TV gesehen hätten. Auf Instagram bewarb Lamar den Start mit einem oberkörperfreien Foto aus einem Pool, einem Wassertropfenemoji, einer Einladung zum Chatten und dem Link zu seinem Account. Was seine Fans auf OnlyFans konkret zu sehen bekommen, hält er allerdings noch unter Verschluss. Laut TMZ plant der Reality-TV-Star zunächst gewagten, aber nicht allzu extremen Content.

Gegenüber dem Portal schilderte er: "Die Leute hören OnlyFans und denken automatisch an eine bestimmte Sache, aber ich werde euch nicht sagen, was ihr zu sehen bekommt oder nicht." Dafür kündigt der ehemalige Profisportler einige bislang unbekannte Einblicke in sein Leben an. "Ich habe ein ziemlich wildes Leben geführt, und glaubt mir, es gibt immer noch ein paar Überraschungen. Ich war schon immer ein offenes Buch, aber es gibt einige Kapitel, die die Leute noch nicht gesehen haben", verriet der ehemalige Basketballspieler. In seiner Profilbeschreibung nennt sich Lamar eine "Lakerslegende". Auch seine Freundin Rachel Bradley hat nun ein Profil auf der Seite.

Lamar und Rachel hatten sich bereits im April 2026 öffentlich gezeigt. Damals teilte der einstige Basketballprofi ein Video auf Instagram, in dem er mit der Immobilienmaklerin Arm in Arm durch den Spielertunnel der Crypto.com Arena in Los Angeles lief. Der Auftritt fand Jahre nach Lamars Verlobung mit Sabrina Parr statt. Mittlerweile wird Rachel ausdrücklich als seine Freundin bezeichnet. Mit möglichen gemeinsamen OnlyFans-Aufnahmen könnten die beiden nun tiefe Einblicke in ihre Beziehung geben.

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Getty Images Lamar Odom, Ex-Sportler

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian, September 2009

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Instagram / lamarodom Lamar Odom und Rachel Bradley, Ex-Basketballprofi und Immobilienmaklerin