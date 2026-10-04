Khloé Kardashian dankbar für letztes Gespräch mit Dolly

Khloé Kardashian (42) blickt zum Start der vierten Staffel ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" auf eine Begegnung zurück, die für sie eine ganz besondere Bedeutung hat. Für die Aufnahme ihres Podcasts reiste der Realitystar im Oktober 2025 nach Tennessee, wo sie Dolly Parton (†80) zu einem persönlichen Gespräch traf. Erst später zeigte sich, welche Bedeutung die Begegnung hatte: Es sollte einer der letzten Podcastauftritte der Countryikone sein. Parton starb am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren nach einer kurzen Krebserkrankung. Gegenüber People bezeichnete Khloé die gemeinsamen Stunden nun als großes Geschenk. "Ich glaube, ich habe einen ihrer letzten Podcasts mit ihr gemacht. Ich bin nach Tennessee geflogen. Ich durfte bei ihr sein", erzählte sie dem Magazin. Und weiter: "Ich fühle mich so gesegnet und glücklich, dass es dazu gekommen ist. Ich kann nicht glauben, wie viel Glück ich hatte."

Von Dollys Auftreten war die Podcasterin sichtlich beeindruckt. "Sie war engelhaft und majestätisch und positiv", schwärmte sie im Interview mit People. Besonders imponierte Khloé, mit welchem Selbstbewusstsein die Musikerin ihr unverwechselbares Image zelebrierte. "Ich liebe es, dass sie irgendwie wie eine Karikatur ihrer selbst war. Aber sie liebte es, ließ sich voll darauf ein und entschuldigte sich nicht dafür", erklärte sie. Darin sah die zweifache Mutter durchaus Parallelen zu ihrer eigenen prominenten Familie und deren bewusstem Umgang mit der öffentlichen Aufmerksamkeit. "Sie versteht den Witz, und ich denke immer, dass meine Familie und ich den Witz ebenfalls verstehen. Deshalb kann ich diese Art von Einstellung wirklich gut nachvollziehen", so Khloé. Auch die lockere und entspannte Art von Dolly habe hervorragend zu Khloés bevorzugtem Interviewstil gepasst und für eine besonders ungezwungene Gesprächsatmosphäre gesorgt, wie The Blast berichtet.

Die besondere Verbindung zwischen den beiden bestand jedoch bereits vor dem gemeinsamen Podcastauftritt. Anlässlich ihres 40. Geburtstags im Jahr 2024, den Khloé mit einer von Dollywood inspirierten Feier beging, überraschte ihr langjähriges Idol sie mit einer persönlichen Videobotschaft. "Hey Khloé! Jemand feiert eine Party, und ich werde nicht dabei sein, und das tut mir leid", sagte Dolly darin. Nach dem Tod der Musikerin teilte die Unternehmerin den Clip in den sozialen Medien und würdigte sie mit emotionalen Worten als eine unersetzliche Seele. Auch beim Treffen in Tennessee hatte sich die Countryikone von ihrer persönlichen Seite gezeigt. Sie sprach offen über die Trauer um ihren Ehemann Carl Dean, der mit 82 Jahren gestorben war. Knapp sechs Jahrzehnte hatten die beiden miteinander verbracht. Sein Tod habe es ihr zunächst schwer gemacht, sich auf neue kreative Projekte einzulassen und wieder Songs zu schreiben.

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Getty Images Khloé Kardashian feiert mit Emma Grede den Start von Good American bei Bloomingdale’s in New York, 28. Oktober 2017

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Getty Images Dolly Parton, Hollywood, 9. Januar 2012

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Getty Images Khloé Kardashian bei der Abyss By Abby "Arabian Nights" Launch-Party in Los Angeles, 21. Januar 2020