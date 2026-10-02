Tom Cruise über besondere Begegnung mit Prinzessin Diana

Jahrzehntelang hielt sich Tom Cruise (64) bedeckt, wenn es um seine Verbindung zu Prinzessin Diana (†36) ging – nun hat der Schauspieler erstmals ausführlicher über seine Begegnung mit der 1997 verstorbenen Royal gesprochen. In "The Jennifer Hudson Show" erinnerte sich der Hollywoodstar an den Besuch der Prinzessin am Set des ersten Mission: Impossible-Films. Diana soll damals gemeinsam mit ihren Söhnen Prinz William (44) und Prinz Harry (42) vorbeigekommen sein. Dass er die Geschichte nun überhaupt erzählt, erklärte Tom damit, dass William selbst bereits darüber gesprochen habe. "Ja. Es war … Er hat selbst darüber gesprochen, also nehme ich an, dass es in Ordnung ist. Normalerweise bin ich immer sehr privat, aber es war so wunderschön. Sie war verzaubernd", schilderte der Schauspieler in der Talkshow.

Neue Aufmerksamkeit bekam das Thema anlässlich der Weltpremiere des Films "Digger" am 22. September 2026 in London. Dort traf Hauptdarsteller Tom auf William und Prinzessin Kate (44) – und nutzte die Gelegenheit, das royale Paar von der Bühne aus zu würdigen. "Wir möchten Ihren Königlichen Hoheiten dafür danken, dass sie diese Veranstaltung unterstützen. Und wir möchten einfach sagen, dass wir sie lieben und wirklich schätzen, was sie für die Kunst, für dieses Land und für die Welt tun. Danke", sagte er in seiner Rede, die unter anderem von Deadline verbreitet wurde. Die Begegnung zeigte einmal mehr, wie weit die Verbindung des Filmstars zum britischen Königshaus zurückreicht.

Über Diana selbst hatte Tom zuvor nur selten gesprochen. Gegenüber dem französischen TV-Moderator Laurent Delahousse bezeichnete er die Prinzessin jedoch bereits einmal als "brillant". Eine Romanze zwischen den beiden gab es nicht – im Mittelpunkt standen eine freundschaftliche Beziehung und die besondere persönliche Begegnung am Filmset. Eine Anekdote aus dieser Zeit sorgt dennoch bis heute für Schmunzeln: Diana wurde damals zeitweise als schönste Frau der Welt gefeiert, während der Schauspieler als sexiest Mann der Welt galt. Auf die Frage, ob sie sich ein Date mit ihm vorstellen könne, soll die Royal laut einer Schilderung ihres früheren Kochs Darren McGrady scherzhaft geantwortet haben, der Hollywoodstar sei dafür viel zu klein.

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Angel Delgado / Getty Images, John Stillwell / Afp via Getty Images Collage: Tom Cruise und Prinzessin Diana

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Imago Tom Cruise und Regisseur Brian De Palma am Set von "Mission: Impossible" (1996)

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Premiere von "Digger" in London