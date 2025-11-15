Pusha T und Virginia Williams' zweites Baby ist auf dem Weg

Baby-Glück bei Pusha T (48) und Virginia Williams: Das Paar hat verkündet, dass es erneut Nachwuchs erwartet – und zwar wieder einen Jungen. Die frohe Botschaft verkündeten sie über Instagram, wo Virginia mit einem strahlenden Foto und Babybauch die Schwangerschaft bestätigte. Der Moment: eine stylische Schwarz-Weiß-Look-Premiere mitten in ihrer eigenen Ausstellung "Hancock Avenue", wo ihr Sohn Nigel Brixx seine Mama vor den Werken fest im Arm hielt. "Zweites Meisterwerk auf dem Weg. Gott ist gut", schrieb Virginia. Kurz darauf legte Rapper Pusha T nach und bestätigte auf seinem Profil: Ein kleiner Bruder ist unterwegs.

Auch Pusha T, bürgerlich Terrence Thornton, teilte mehrere Fotos von der Ausstellung und richtete emotionale Zeilen an Nigel. "Nigel, du hast darum gebeten und du wirst es bekommen, aber dieses Mal war es Mama, die es möglich gemacht hat. Sie hat Tag und Nacht gebetet, mit Enttäuschungen gekämpft, aber sie hat deine Wünsche nie aufgegeben. Du wirst ihr sehr viel zu verdanken haben! Neue Verantwortung, neue Maßstäbe und neue Erwartungen kommen mit der Rolle als großer Bruder auf dich zu. Ich hoffe, du bist bereit dafür", schrieb er.

Der Rapper dankte seiner Frau liebevoll. "Danke für meinen zweiten Jungen", schrieb er und fügte augenzwinkernd hinzu, er hoffe, sie halte an der Tradition fest und bringe ihm weiterhin nicht bei, wie man Windeln wechselt. Dazu setzte er einen Zeitrahmen für das Familienglück: "Wir sehen uns im Frühling 2026, mein Junge." Virginia, die abseits der Promi-Bühne als Künstlerin ihren eigenen Weg geht, teilt regelmäßig Einblicke in ihr Schaffen und Familienmomente. Pusha T betonte außerdem die Freude am Geschwisterbund und verwies auf seine eigene Nähe zu seinem Bruder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pusha T in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Pusha T in Harvard

Anzeige Anzeige

Getty Images Pusha T, Rapper

Anzeige