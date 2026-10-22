"Gutes Team": Samira Yavuz schwärmt von Serkan-Podcastfolgen

Über ein Jahr haben Samira Yavuz (32) und ihr Ex-Partner Serkan Yavuz (33) gemeinsame Sache auf dem Podcastsofa gemacht. Die Familienmutter zieht nun ein Fazit. In der neuen Folge von "Main Character Mode" erzählt Samira, wie es ihr bei dem Comeback am Mikro erging. "Ich finde, wir haben das richtig gut gemacht. Trotz all der Zeit dazwischen, wo wirs nicht gemacht haben, hat es sich angefühlt wie damals. Ganz entspannt – irgendwie schön", schwärmt sie. Trotz jahrelanger Podcasterfahrung war die Nervosität vorab groß: Sie habe sich gefragt, welche Details aus ihrem Privatleben sie überhaupt ansprechen könne und ob die Hörer ihre Sichtweise nachvollziehen würden.

Die letzte gemeinsame Episode der beiden liegt nach Samiras Erinnerung schon eine ganze Weile zurück – im März 2025 dürfte sie erschienen sein. Entsprechend mulmig war das Gefühl vorab: "Ich war ungelogen auch supernervös. Es ist immer schwierig, über das eigene Privatleben zu sprechen. Was sagt man? Wie sagt man was? Können die Leute das nachvollziehen? Egal, was man sagt, egal, wie oft man sich einredet, dass einem scheißegal ist, was Leute denken, man ist nie 100 Prozent befreit." Doch die Nervosität war direkt verflogen. Samira freut sich: "Wir haben das gemacht wie früher. Einfach go with the Flow. Gucken, wo es hingeht. Ich lieb das ja."

Einen kleinen Rollentausch gab es trotzdem: Diesmal sei sie es gewesen, die Serkan ständig ins Wort fiel – früher lief das genau andersherum. Auch die positiven Reaktionen ihrer Community gingen Samira nahe: "Das geht direkt ins Herz, wenn man solche Nachrichten lesen darf." Weitere gemeinsame Folgen hält Samira für ziemlich wahrscheinlich – sogar ein eigener Podcast mit ihrem Ex wäre für sie denkbar. Gleichzeitig ist sie froh, mit "Main Character Mode" eine eigene Plattform zu haben. "Ja, was soll ich sagen: Arbeiten mit Serkan, wir so als Team, das funktioniert richtig gut", resümiert sie.

Bemerkenswert findet Samira vor allem, wie entspannt der Umgang miteinander inzwischen ist – trotz der Probleme, die es in ihrer früheren Beziehung gegeben hatte. Bei den Fans sorgten die beiden zuletzt ohnehin für Spekulationen: Erst wenige Tage zuvor hatte Serkan bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" eine Ankündigung in Aussicht gestellt und damit Hoffnungen auf ein Liebescomeback geweckt. Moderator Jochen Bendel (58) hakte in der Livesendung prompt nach, ob er wieder mit seiner Ex zusammen sei. Serkan erlaubte sich daraufhin einen kleinen Scherz, stellte aber schließlich klar, dass er und Samira kein Paar sind.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025