Chappell Roan verdreht Fans im Lederlook den Kopf

Chappell Roan (28) hat am vergangenen Wochenende für einen echten Überraschungsmoment gesorgt: Bei einem Konzert von Charli XCX (34) im Forum in Los Angeles stand die Sängerin plötzlich als Gast auf der Bühne – und zwar mit einer auffälligen Typveränderung. Von ihren sonst so farbenfrohen und extravaganten Kostümen war nämlich nichts zu sehen. Stattdessen trug sie einen schwarzen Lederstring, einen dazu passenden BH und eine Netzstrumpfhose. Nahaufnahmen ihres Outfits teilte sie im Anschluss auf Instagram. Für einen echten Überraschungsmoment sorgte vor allem ihre neue Frisur: Statt ihrer charakteristischen roten Locken trug die Musikerin ihre Haare glatt und mit modernen Curtain Bangs. Schwarze Strähnen umspielten ihr Gesicht und verliehen dem Look eine zusätzliche markante Note. Dazu kombinierte sie ein auffälliges Augen-Make-up in Pink, Lila und Grün, während extralange Wimpern den dramatischen Look perfekt abrundeten, wie Hello! berichtet.

In der Kommentarspalte ihres Beitrags auf Instagram überschlugen sich die Reaktionen – vor allem die neue Frisur hatte es den Followern angetan. "Also, sie sieht wahnsinnig schön aus", schwärmte ein Fan. Ein anderer gestand: "Bin wirklich auf die Knie gefallen." Auch sonst fielen die Rückmeldungen auf Instagram eindeutig aus. "Diese Haare sind einfach alles, oh mein Gott", hieß es in einem weiteren Kommentar. Nicht nur ihre neue Frisur, sondern auch das gesamte Styling kam bei ihren Fans bestens an. Die Community zeigte sich begeistert von der ungewohnten Optik der Sängerin, die für diesen Auftritt bewusst mit ihrem sonst so extravaganten Look brach und sich von einer völlig neuen Seite präsentierte.

Bereits bei den Grammys im Februar 2026 präsentierte Chappell Roan ein gewagtes Outfit: Sie schritt in einem durchsichtigen, burgunderroten Kleid von Mugler über den roten Teppich. Das außergewöhnliche Design wurde von künstlichen Brustwarzenringen gehalten und mündete in eine auffällige, lange Schleppe. Schwarze Unterwäsche, Riemchenschuhe mit Blockabsatz und eine funkelnde Chokerkette ergänzten das Ensemble. Für zusätzliche Hingucker sorgten temporäre Tattoos, darunter ein Pony-Motiv auf ihrer Brust und ein spitzenartiges Design auf ihrem Rücken. Während einige Modefans den Auftritt in den sozialen Medien verteidigten, bezeichneten andere den Look als "illegal". Die Sängerin selbst nahm die Diskussion gelassen: "Ich kichere, weil ich nicht einmal finde, dass das so ein ungeheuerliches Outfit ist", schrieb sie auf Instagram. Entworfen wurde das Kleid von Miguel Castro Freitas. Eine Variante stammte aus Muglers Frühjahrskollektion 2026 und griff ein Nippelpiercing-Design aus Thierry Muglers Frühjahr/Sommer-Kollektion von 1998 auf.

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Getty Images Chappell Roan 2026

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Instagram / chappellroan Chappell Roan mit glatten Haaren

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Getty Images Chappell Roan bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles