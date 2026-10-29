Trauriger Post: Rafaels "Love Island"-Exit kam am Geburtstag

Für Rafael Neugart (31) gab es einen Dämpfer am eigenen Ehrentag: Ausgerechnet am 28. Oktober, seinem 31. Geburtstag, erschienen die neuen Folgen von Love Island VIP, in denen der YouTuber gemeinsam mit Greta Barthel (27) die Villa verlassen musste. Auf Instagram meldete sich Rafael mit einem emotionalen Beitrag zu Wort. Darin ist er sichtlich bedrückt vor einer Benjamin-Blümchen-Torte zu sehen, deren Kerzen er ausbläst. Der Influencer schreibt: "Nicht jedes Geburtstagsgeschenk sucht man sich selbst aus. Die heutigen Folgen von 'Love Island VIP' waren sicherlich nicht das, was ich mir zu meinem Geburtstag gewünscht hätte…" Statt Partystimmung bestimmten nachdenkliche Töne den Tag.

In seinem emotionalen Beitrag ließ der Realitynewcomer durchblicken, dass ihn nicht nur der Exit beschäftigt, sondern vor allem Zwischenmenschliches: "Gerade wenn man Menschen vertraut, an das Gute in ihnen glaubt und dann enttäuscht wird, tut das weh. Vor allem dann, wenn man merkt, dass nicht jeder die Ehrlichkeit und Loyalität zurückgibt, die man selbst für selbstverständlich hält." Gleichzeitig richtete Rafael den Fokus auf jene, die ihm auch in schwierigen Phasen zur Seite stehen: "Aber vielleicht erinnert mich gerade dieser Geburtstag daran, worauf es im Leben wirklich ankommt. Nicht darauf, wie viele Menschen an deiner Seite stehen, wenn alles gut läuft, sondern darauf, wer auch dann noch da ist, wenn es schwierig wird."

Dankbar zeigte er sich für seine Familie und seine Freunde. Sein Wunsch: sich trotz allem die Herzlichkeit und das Lachen seines jüngeren Ichs zu bewahren. "Auf 31 Jahre voller Erinnerungen, Erfahrungen und Liebe. Und auf alles, was noch kommt", schloss Rafi seinen bewegenden Geburtstagspost ab. Das Aus für ihn und seine Partnerin Greta resultierte aus einer Entscheidung der übrigen Couples. Sie hatten die Wahl: Welches Paar hat aus ihrer Sicht die geringsten Chancen auf eine gemeinsame Zukunft? Die meisten Stimmen fielen schließlich auf das Model und den Influencer. Was aus Greta und Rafael nach dem Dreh wurde, bleibt bis zum Ende der Ausstrahlung geheim. Fans reagierten fassungslos auf den Exit von einem der beliebtesten Duos der Datingshow.

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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Instagram / rafaelneugart YouTuber Rafael Neugart, Oktober 2026

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Rafael Neugart und Greta Barthel in "Love Island VIP"