Chappell Roans Song "Casual" ist von Datingstory inspiriert

Sängerin Chappell Roan (28) hat jetzt erstmals öffentlich die Geschichte hinter ihrem Song "Casual" erzählt. Bei einem Auftritt auf Rosalías (33) Lux Tour am 6. Juli in Oakland, Kalifornien, war sie der neueste Gast beim sogenannten Confessional-Segment der spanischen Musikerin – einer Art Beichtrunde auf der Bühne. Dort verriet Chappell, dass sie sich während der Pandemie beim gemeinsamen Songschreiben in jemanden verliebt hatte. Drei Monate lang schrieben die beiden online miteinander, bis es schließlich zu einem Date in Los Angeles kam. "Wir haben uns geküsst und ich war wie im Rausch. Ich war einfach so wie: 'Wow'", sagte sie laut einem auf TikTok geteilten Fan-Video.

Was dann folgte, war eine bittere Enttäuschung. Chappell berichtete, dass sie nach dem Date vier Tage lang nichts von der Person hörte. Als sie sich schließlich meldete, erfuhr sie, dass die Person jemand anderen kennengelernt hatte – und außerdem einem gemeinsamen Bekannten gegenüber gesagt hatte, sie wisse nicht, warum Chappell so aufgewühlt sei, denn "es war doch nur etwas Lockeres". – auf englisch:"casual". Dieser Satz, so die Sängerin, habe sie so sehr getroffen, dass er sich in den Song verwandelt habe. Den Namen der Person wollte sie nicht nennen: "Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt, weil sie mit Künstlern schreibt, die ihr kennt." Rosalía reagierte auf der Bühne mit warmen Worten und widmete ihren Song "La Perla" – den sie einst über einen toxischen Ex schrieb – Chappells Erfahrung. "Sie hätte mehr verdient", sagte Rosalía.

Chappell hatte "Casual" im Oktober 2022 als Single veröffentlicht. Der Song erschien später auf ihrem Debütalbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess". In einem früheren Podcast-Auftritt bei "Las Culturistas" hatte die Sängerin bereits angedeutet, dass die Entstehung des Tracks alles andere als einfach war: "'Casual' war so schwer fertigzustellen. Es gab viele angespannte Momente", erzählte sie. Sie habe den Song ursprünglich als Popsong angelegt, sei dann aber von ihrem Co-Autor überzeugt worden, ihn "traurig" zu machen. Chappell ist bürgerlich als Kayleigh Rose Amstutz bekannt und wurde am 19. Februar 1998 geboren. Sie setzt als Künstlerin auf Authentizität.

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Getty Images Chappell Roan, Sängerin

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Getty Images Chappell Roan bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Rosalía bei den Ivors 2026 im Grosvenor House in London