Sie kostet ihr Single-Leben scheinbar so richtig aus! Erst vor rund einer Woche war bekannt geworden, dass Rihannas (31) Beziehung mit dem Milliardär Hassan Jameel nach drei Jahren endgültig gescheitert sein soll. Und nur kurz nach diesen News wurde die Sängerin mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet: Rapper ASAP Rocky (31). Dieses Treffen stellt aber offensichtlich nur den Beginn einer Dating-Phase dar: Jetzt wurde sie plötzlich mit Drake (33) gesichtet – und mit ihm hat sie eine gemeinsame Vergangenheit!

Ein Video, das momentan auf Twitter hohe Wellen schlägt, zeigt RiRi und den einstigen "Degrassi"-Darsteller gemeinsam hinter den Kulissen eines Benefiz-Konzerts. Weshalb dieser Anblick für die Fans so spektakulär ist? Der Sängerin aus Barbados und dem "Passionfruit"-Interpreten wurde jahrelang ein intensiver On-Off-Flirt nachgesagt. Nach dem gemeinsamen Song "What's My Name" von 2010 befeuerten sie sechs Jahre später diesbezügliche Spekulationen mit einem ultraheißen Musikvideos zum Track "Work" erneut.

In einem Interview mit Ellen DeGeneres (61) deutete der kanadische Rap-Superstar selbst an, dass zwischen ihm und der 31-Jährigen etwas gelaufen sei. Bei den VMAs 2016 gestand er seiner Angebeteten schließlich öffentlich seine Liebe – nur ein Paar wurde aus den beiden nie. Bleibt abzuwarten, ob sich das vielleicht diesmal ändern wird...

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

Anzeige

Getty Images Drake und Rihanna 2011

Anzeige

Getty Images Drake und Rihanna 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de