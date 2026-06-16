Jon Cryer profitiert noch heute von "Two and a Half Men"

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Ende von Two and a Half Men sprudeln für Jon Cryer (61) noch immer die Einnahmen aus der Sitcom. Gegenüber Page Six verriet der Schauspieler, dass er sich dank des Geldes aus der Serie keine Sorgen um seinen Lebensunterhalt machen muss. "Es ist noch immer ein Motor, der eine erstaunliche Menge Geld produziert", erklärte er. Dass er sich keine Gedanken darum machen müsse, "monatlich die Miete zu bezahlen", sei eine Freiheit, die er nicht als selbstverständlich betrachte.

Der Serienstar betonte dabei, dass sein Einkommen weniger aus klassischen Residualzahlungen stamme als vielmehr aus einem prozentualen Anteil an der Serie. "Es sind nicht so sehr die Tantiemen. Obwohl es immer noch substanzielle Residualzahlungen gibt. Es liegt hauptsächlich daran, dass ich im Laufe der Jahre einen gewissen prozentualen Anteil an der Show erwerben konnte", sagte Jon im Gespräch mit Page Six. Diese finanzielle Sicherheit ermögliche es ihm, bei der Auswahl seiner Projekte wählerisch zu sein. "Es verändert die Art und Weise, wie ich täglich mit Dingen umgehe. Ich suche wirklich nach Arbeit, die mich glücklich macht. Ich bin mir täglich bewusst, wie glücklich ich bin, das tun zu können", so der Schauspieler.

Jon spielte in der Serie von 2003 bis 2015 den geschiedenen Vater Alan Harper, der bei seinem Bruder Charlie – gespielt von Charlie Sheen (60) – einzieht. Zwischen den beiden Co-Stars bestand jedoch ein erhebliches Gehaltsungleichgewicht: Zu Hochzeiten der Serie soll Charlie rund 1,9 Millionen US-Dollar pro Episode verdient haben. Jon selbst sprach bereits in der Dokumentation "aka Charlie Sheen" darüber, dass er lediglich ein Drittel von Charlies Gehalt bekommen habe – eine Diskrepanz, die ihn nach eigenen Aussagen frustrierte.

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Getty Images Jon Cryer, Schauspieler

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Getty Images Jon Cryer 2006

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Getty Images "Two and a Half Men"-Stars Jon Cryer, Angus Turner Jones und Charlie Sheen 2007