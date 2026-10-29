"Bares für Rares": Verkäuferin lehnt 18.000-Euro-Angebot ab

Mit einer solchen Wendung hat bei Bares für Rares bestimmt niemand gerechnet: Verkäuferin Sandra brachte einen geerbten Diamantring mit und nannte einen Wunschpreis von gerade einmal 2.500 Euro. Expertin Heide Rezepa-Zabel kam bei ihrer Begutachtung allerdings auf eine ganz andere Summe. Das Herzstück des rund 100 Jahre alten Rings ist ein knallig gelber Diamant mit 2,6 Karat. Solche Steine sind laut der Expertin extrem selten und können Preise bis zu 13.000 Euro pro Karat erzielen. Die Preise für derartige Edelsteine seien "wirklich extrem in die Höhe geklettert", erklärte sie in der Sendung und taxierte das Schmuckstück auf 32.000 bis 34.000 Euro.

Mit dieser unerwarteten Expertise und der Händlerkarte ging es für Sandra in den Händlerraum, wo Schmuckexpertin Susanne Steiger (44) allerdings Zweifel anmeldete. Die auffällige Farbe des Diamanten sei möglicherweise nicht echt, so ihre Einschätzung – mehr als 18.000 Euro wollte sie deshalb nicht bieten. Doch selbst diese hohe Summe reichte der Verkäuferin nicht. Sandra blieb standhaft und lehnte einen Verkauf ab. "Unter 20.000 würde ich ihn nicht weggeben", stellte sie klar und nahm das Stück am Ende doch wieder mit nach Hause.

Auch Gabriele Bottenberg hatte zuvor bei "Bares für Rares" eine bittere Enttäuschung erlebt. Die ehemalige Lehrerin hatte eine vermeintliche Jugendstil-Lampe mitgebracht, die sie mehr als 30 Jahre zuvor für 2.000 D-Mark gekauft hatte. Sie war überzeugt gewesen, eine echte Antiquität zu besitzen. Doch Expertin Bianca Berding hatte die Hoffnung auf einen lukrativen Verkauf zunichtegemacht: Die Leuchte war nicht echt. Weil Fälschungen nicht in den Händlerraum durften, hatte Moderator Horst Lichter (64) ihr keine Händlerkarte ausgehändigt. "Mir tut es nur so unendlich leid für dich", hatte er erklärt. Gabriele hatte ihre Enttäuschung nicht verborgen: "Ich bin echt traurig." Statt mit einem Verkaufserlös war sie mit ihrer Lampe wieder nach Hause gefahren.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares