Zoff: Yeliz Koc kritisiert Georginas Auftritt mit Tochter

Zwischen Yeliz Koc (32) und Georgina Fleur (36) ist es erneut zum Zoff gekommen – diesmal geht es um den Umgang mit ihren Töchtern in der Öffentlichkeit. Auslöser war Georginas Besuch bei der Premiere von Kampf der RealityAllstars im April. Georgina hatte ihre vierjährige Tochter mitgebracht, die dort gemeinsam mit Freunden für die Fotografen auf dem roten Teppich posierte. In einem Interview äußerte sich Yeliz daraufhin kritisch. Das ging ihrer Reality-TV-Kollegin gegen den Strich. Sie teilte den Clip und kommentierte auf Instagram mit den Worten: "Momshaming vom Allerfeinsten und genau so hab ich dich im April auf meinen Radar bekommen, liebe Yeliz. Du lässt wirklich NICHTS unkommentiert. Sowas geht an keiner Mutter spurlos vorbei..." Zudem schrieb Georgina: "Meine Reaktion auf deine Aktion war unangemessen. Mir ist es sehr unangenehm und ich möchte mich entschuldigen: Sorry! Das macht man nicht! So würde sagen, wir sind quitt! Und dabei möchte ich es auch belassen, weil ich kein Fangirl bin!"

In ihrer Instagram-Story machte Yeliz deutlich, dass so ein Auftritt für ihr eigenes Kind nicht infrage käme. Georginas Post gefiel ihr aber offenbar nicht. "Wir sind quitt? Du bist mir sowas von gleichgültig! Abgesehen davon waren meine Worte nicht böse, ich sage nur, dass ICH MEINE Tochter nicht mit auf den roten Teppich schleppen würde", konterte die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (34) und ergänzte spöttisch: "Und ihr Gesicht würde ich auch niemals zeigen. Oder einen Insta Account für sie machen. Oder sie bei einem Mann lassen, um ins Format zu können." Tatsächlich achtet Georgina strikt darauf, das Gesicht ihrer Tochter auf Social Media nicht zu zeigen. Auch bei der Premiere trug die Vierjährige eine große Sonnenbrille, in dem Fernsehbeitrag wurde sie zusätzlich verpixelt.

Der neue Zoff folgte kurz auf Georginas Lästereien bei Das große Promi-Büßen. In der ersten Folge hatte sie mit Nadja Großmann über Yeliz und deren Umgang mit dem Vater ihrer Tochter gesprochen. Georgina kritisierte, dass Yeliz die Probleme mit dem Vater ihrer Tochter öffentlich thematisierte: "Ich will nicht, dass meine Tochter später mal alles nachlesen kann. Zum Beispiel bei Yeliz finde ich das komplett daneben." Nadja hatte anschließend auch Yeliz' Motive bei der Familiengründung infrage gestellt: "Die ganzen Realityboys hat sie abgegrast und warum wird sie direkt bei Jimi Blue schwanger?" Die beiden unterstellten Yeliz, sie habe sich von der Verbindung Vorteile erhofft. Über den Vater ihrer eigenen Tochter hatte Georgina dagegen nicht vor laufenden Kameras sprechen wollen. Auf Nadjas Nachfrage hatte sie abgeblockt: "Will ich nicht darüber reden jetzt, das erzähle ich dir mal draußen."

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Collage: Instagram / yelizkoc, Imago Yeliz Koc und Georgina Fleur, Collage

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, April 2026

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc