Was tanzt denn da? Elle Fanning überrascht mit Spieluhr-Look

Elle Fanning (28) macht schon vor dem Kinostart ihres neuen Films deutlich, dass sie ihre Rolle als Effie Trinket auch modisch sehr ernst nimmt. Bei einem Pressetermin in London für das Die Tribute von Panem-Prequel "Sunrise on the Reaping" zog die Schauspielerin mit einem extravaganten Outfit alle Blicke auf sich. In einer blassrosa Couture-Robe mit ausladendem Tüllrock und einem Hut, auf dem eine kleine Ballerina tanzte, sah Elle aus wie eine lebendig gewordene Spieluhrfigur. Der märchenhafte Look stammt aus der Herbst-Couturekollektion 2026 von Designer Robert Wun und hätte wohl auch Effie Trinket höchstpersönlich begeistert.

Besonders auffällig war die Kombination aus einem eng geschnürten Korsett, einem voluminösen Tüllrock und einem skulpturalen Oberteil, das an eine geöffnete Muschel erinnerte. Doch das eigentliche Highlight saß auf Elles Kopf: ein rosafarbener Pillboxhut, auf dem sich eine winzige Ballerina wie in einer Spieluhr um die eigene Achse drehte. Für ihren Auftritt wurde die ursprüngliche Laufstegkreation an einigen Stellen verändert. Während der Rock auf dem Catwalk noch kantig und stark abgestützt wirkte, fiel er bei Elle deutlich weicher. Auch bei den Schuhen entschied sich die Schauspielerin für eine romantischere Variante. Statt der transparenten, mit Stacheln besetzten Kunststoff-Clogs vom Laufsteg trug sie geraffte Tüllpumps von Jimmy Choo. Deren zartes Rosa erinnerte an die Spitzenschuhe einer Balletttänzerin.

Dass Elle bei ihrem Auftritt so tief in die Modewelt des Kapitols eintauchte, dürfte kein Zufall sein. Im kommenden "Panem"-Prequel übernimmt sie die Rolle der exzentrischen Effie Trinket, die in den ursprünglichen Filmen von Elizabeth Banks (52) gespielt wurde. Die Figur ist für ihre schrillen Outfits, ausgefallenen Hüte und ihre Vorliebe für alles Extravagante bekannt. Gemeinsam mit ihrer Stylistin Samantha McMillen griff Elle genau diesen Stil auf. In Hollywood nennt man das "Method Dressing": Stars lassen sich bei ihren Auftritten rund um einen Film von der Garderobe ihrer Figur inspirieren. Mit ihrem Ballerina-Look liefert Elle jedenfalls schon einmal einen Vorgeschmack darauf, wie viel modisches Spektakel die Fans in ihrer neuen Rolle erwarten könnte.

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Getty Images Elle Fanning besucht das UK-Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

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Getty Images Elle Fanning beim britischen Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

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Getty Images Elle Fanning beim Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

Getty Images Elle Fanning bei der britischen Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

Getty Images Elle Fanning besucht das britische Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London