Khloé verwandelt ihr Luxusanwesen in eine Gruselkulisse

Gruselspaß statt Herbstidylle: Khloé Kardashian (42) hat ihr Anwesen in Hidden Hills, Kalifornien, das einen Wert von etwa 17 Millionen Dollar (rund 15 Millionen Euro) hat, für Halloween komplett umdekoriert. Wie aufwendig das Ganze ausfällt, zeigte sie ihren Fans in mehreren Instagram-Storys. Im Mittelpunkt steht der Pool, auf dem riesige Luftkürbisse und Fledermäuse schwimmen. Auf einer aufblasbaren Liege lehnt dazu ein Skelett, als würde es einen entspannten Badetag genießen. Auch im restlichen Außenbereich hat Khloé kräftig nachgelegt: Kürbisse baumeln von oben, Türkränze sorgen für Herbststimmung, und orange Girlanden ziehen sich über das ganze Gelände. Für ihre Kinder gibt es außerdem eine eigene Bastelstation mit Perlen, Farben, Glitzer und Spielen.

Das Haus, in dem Khloé jetzt Halloween feiert, kann sich durchaus sehen lassen. Es steht in einer abgeschirmten Wohnsiedlung, direkt neben dem umgebauten Grundstück von Kris Jenner (70), Khloés Mutter. Rund zwei Jahre dauerte der Bau, 2021 zog die Reality-Berühmtheit schließlich ein. Beide Häuser entstanden auf einem Areal von etwa 4,4 Acre (18.000 m²), und zusammen flossen 37 Millionen Dollar (33 Millionen Euro) in die beiden Immobilien. Kris trug davon mehr als 20 Millionen Dollar (18 Millionen Euro) bei. Für Khloé hieß der Neuanfang auch, Altes loszulassen: Ihr früheres Zuhause in Calabasas verkaufte sie acht Monate nach dem Kauf des Grundstücks für 15,5 Millionen Dollar (13,9 Millionen Euro). Mutter und Tochter wohnen seither Tür an Tür und können Feiertage wie Halloween direkt nebeneinander begehen.

Khloé ist Mutter von True und Tatum, deren Vater der Basketballprofi Tristan Thompson (35) ist. Seit die beiden da sind, setzt sie nach eigenen Angaben andere Schwerpunkte, vor allem will sie nichts mehr tun, was ihren Kindern schaden könnte. Dass sie aktuell Single ist, scheint ihr keine Sorgen zu bereiten. In ihrem Podcast “Khloé in Wonder Land” betonte sie vor Kurzem: "Ich glaube nicht, dass die Leute begreifen, dass ich kein Opfer bin. Ich beschwere mich nicht. Mir geht es vollkommen gut, ich blühe auf und alles ist großartig." Fragen zu ihrem Liebesleben gehen ihr dagegen zu weit. In derselben Folge sagte sie: "Ich finde das so beleidigend. Ich finde es einfach verrückt, dass Menschen glauben, sie hätten überhaupt das Recht, diese Informationen zu kennen! Ich finde das bizarr."

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Sportoutfit

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Halloween-Deko

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Instagram / khloekardashian Kris Jenner und Khloé Kardashian, Oktober 2024