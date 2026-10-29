Elyas M'Barek hatte ersten Kuss mit Mann mit Kollege Florian

Für Elyas M'Barek (44) gab es bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Kinofilm "Der perfekte Urlaub" eine echte Premiere: Der Schauspieler küsst darin seinen Kollegen Florian David Fitz (51) – und damit zum ersten Mal überhaupt einen Mann. Besonders nervös machte ihn die ungewohnte Situation offenbar trotzdem nicht. Gegenüber der dpa erklärte Elyas gelassen: "Ich habe noch nie einen Mann vorher geküsst. Es ist aber jetzt auch nichts anderes, als eine Frau vor der Kamera zu küssen, die man normalerweise nicht küssen würde. Das gehört halt zum Job dazu." Geholfen habe ihm bei der Szene vor allem, dass er Florian bereits gut kennt. Die beiden Schauspieler sind miteinander befreundet. Das bestehende Vertrauen habe es Elyas nach eigener Aussage leichter gemacht, die intime Kussszene mit seinem Kollegen zu spielen.

Die Komödie stammt von Regisseur Bora Dagtekin (48) und läuft seit dem 22. Oktober bundesweit in den Kinos. Elyas übernimmt darin eine der Hauptrollen. Schauplatz der Handlung ist Mallorca: Der Film nimmt typische deutsche Urlauber und die Feierkultur am Ballermann aufs Korn. Bei aller Komik kann Elyas jedoch nachvollziehen, dass viele Bewohner der Insel mit dem verbreiteten Partyklischee hadern. Im Gespräch mit der dpa betonte der Filmstar: "Ich verstehe, warum die Mallorquiner da auch keine Lust mehr drauf haben, dass dieses Ballermann-Bild alles überschattet, weil Mallorca so viel mehr zu bieten hat." Der Film beschränkt sich damit nicht allein auf turbulente Partynächte. Auch das Spannungsfeld zwischen dem bekannten Ballermann-Image und den anderen Seiten der beliebten Ferieninsel bildet den Hintergrund für die gemeinsame Reise der Freundesgruppe.

Florian ist in "Der perfekte Urlaub" als homosexueller Mathelehrer Pepe zu sehen. Gemeinsam mit seiner Freundesclique bricht die Figur zu einer Reise auf, die eigentlich für Erholung sorgen soll. Was als entspannte Auszeit geplant war, entwickelt sich jedoch schnell zur Belastungsprobe: Pepes Beziehung gerät ins Wanken. Auch innerhalb der Gruppe bleibt es nicht lange harmonisch, denn unerwartete Enthüllungen stellen Freundschaften und das gegenseitige Vertrauen infrage. Inmitten dieses turbulenten Urlaubs kommt es schließlich zu der Kussszene zwischen Florian und Elyas, die für Letzteren seinen ersten Kuss mit einem Mann bedeutete. Vor der Kamera spielen die beiden zwar Figuren, deren Nähe Teil der Filmhandlung ist. Privat verbindet die Schauspieler jedoch ebenfalls eine Freundschaft.

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Imago Elyas M'Barek bei der Berliner Premiere von "Der perfekte Urlaub" im Zoo Palast am 14. Oktober 2026

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Imago Florian David Fitz bei der Premiere von "Der perfekte Urlaub" im Berliner Zoo Palast

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Imago Wotan Wilke Möhring und Diana Amft besuchen die Premiere von "Der perfekte Urlaub" im Kölner Cinedom