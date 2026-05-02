Patrick Stewart wollte Paramount wegen Schmerzen verklagen

Hinter den Kulissen von Star Trek: The Next Generation spielte sich in den frühen Jahren der Kultserie ein handfester Kostüm-Skandal ab. Patrick Stewart (85), der in der 1987 gestarteten Science-Fiction-Serie als Captain Jean-Luc Picard bekannt wurde, drohte dem Produktionsstudio Paramount mit einer Klage – und das wegen der Uniformen, die er am Set tragen musste. Die enganliegenden Einteiler aus Elasthan waren bewusst zu klein geschnitten, damit sie keine Falten warfen. Das hatte jedoch seinen Preis: Das stundenlange Tragen der Kostüme brachte Patrick und seinen Kollegen heftige Rückenschmerzen ein, wie Patrick in seiner Autobiografie "Making It So: Mein Leben" verriet.

Der Schauspieler wandte sich zunächst direkt an "Star Trek"-Schöpfer Gene Roddenberry, um eine Änderung der Uniformen zu erwirken – doch Patricks Bitten blieben ungehört. Erst als sein Chiropraktiker vor dauerhaften Schäden an der Wirbelsäule warnte, wurde die Angelegenheit ernst genommen. Gegenüber dem Magazin Newsweek schilderte er, wie die Situation eskalierte: "Mein Agent, Steve Dontaville, hatte eine brillante Idee: Ich würde meinen Arzt konsultieren und ihn bitten, als Mediziner eine Änderung der Uniformen zu fordern." Sein Agent deutete schließlich an, das Studio für alle Muskel- und Gelenkschäden verklagen zu wollen, sollte sich an den Kostümen nichts ändern. Diese Drohung zeigte Wirkung: Ab der dritten Staffel von "The Next Generation" trugen die Darsteller neue, komfortablere Uniformen.

Die Serie "Star Trek: The Next Generation" lief insgesamt sieben Staffeln lang und machte den britischen Schauspieler zu einer echten Ikone des Science-Fiction-Genres. Auch Jahrzehnte nach dem Ende der Originalserie kehrte er in der Nachfolgeserie "Star Trek: Picard" in seine berühmteste Rolle zurück. Dass die frühen Jahre der Produktion keineswegs reibungslos verliefen, zeigt nicht nur sein Kostüm-Konflikt: Auch Michael Dorn stand hinter den Kulissen unter Dauerstress wegen der aufwändigen Maske.

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Getty Images Patrick Stewart bei der Audie Awards Gala im Avalon Hollywood & Bardot in Los Angeles, 4. März 2024

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Patrick Stewart als Captain Jean-Luc Picard

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Getty Images Michael Dorn bei der IMAX-Vorführung von "Picard" in Los Angeles

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